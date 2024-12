OpenAI prepara 12 dias com surpresas sobre IA: chegará finalmente o Sora?

Nos próximos dias, a OpenAI promete apresentar boas novidades através de livestreams, numa iniciativa chamada "12 Dias de OpenAI". Segundo fontes próximas da empresa, entre as inovações aguardadas está o modelo de texto-para-vídeo Sora, além de um novo sistema de raciocínio avançado.

A OpenAI anunciou esta iniciativa ontem no X, indicando que a primeira livestream terá lugar hoje. No entanto, os detalhes específicos sobre os produtos que serão apresentados permanecem por confirmar. Apesar disso, fontes próximas ao The Verge sugerem que o lançamento do Sora é iminente.

O que é o modelo Sora e porque é que está no centro das atenções?

O Sora foi apresentado pela primeira vez no início deste ano a um grupo restrito de testers. Contudo, parte deste grupo, composto por cerca de 20 artistas, divulgou informações sobre o modelo em protesto contra o que classificaram como "trabalho não remunerado", segundo reportado pelo The Washington Post. Este incidente trouxe à tona críticas recorrentes à OpenAI relacionadas com a proveniência dos dados usados para treinar os seus modelos.

Um dos pontos mais polémicos é a alegação de que o Sora poderá ter usado vídeos do YouTube como fonte de treino, sem autorização. Isto gerou preocupações sobre um possível incumprimento dos termos de serviço da plataforma, algo já salientado pelo CEO do YouTube.

OpenAI não está sozinha na corrida texto-para-vídeo

Empresas como a Google também estão a investir fortemente em tecnologias de texto-para-vídeo. O modelo Veo, da Google, já está disponível para utilizadores da plataforma Google Vertex AI através de uma revisão privada. Curiosamente, o Veo foi anunciado apenas três meses após a apresentação inicial do Sora.

A antecipação em torno de Sora reflete o crescente interesse pela criação de conteúdos audiovisuais gerados por IA. No entanto, questões éticas e legais continuam a ser uma pedra no sapato para estas empresas. A OpenAI, que tem sido frequentemente criticada pela falta de clareza no uso de dados para treinar os seus modelos, terá agora a oportunidade de abordar estas questões durante os "12 Dias de OpenAI".

Resta saber se as transmissões ao vivo trarão respostas claras ou apenas novos motivos de controvérsia.

