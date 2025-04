OpenAI planeia lançar um novo modelo de IA “aberto” nos próximos meses

A OpenAI anunciou que pretende lançar o seu primeiro modelo de IA "aberto" desde o GPT-2 "nos próximos meses". A informação foi divulgada através de um formulário publicado no site da empresa esta segunda-feira.

O formulário, dirigido a "programadores, investigadores e membros da comunidade em geral", contém questões como "O que gostaria de ver num modelo open-source da OpenAI?" e "Que modelos abertos já utilizou no passado?".

Estamos entusiasmados por colaborar com programadores, investigadores e a comunidade para recolher sugestões e tornar este modelo o mais útil possível. Se estiver interessado em participar numa sessão de feedback com a equipa da OpenAI, informe-nos através do formulário.

Escreveu a OpenAI no seu site.

A empresa também planeia realizar eventos para programadores com o intuito de recolher opiniões e, futuramente, demonstrar protótipos do modelo. O primeiro evento decorrerá em São Francisco dentro de algumas semanas, seguido por sessões na Europa e na região da Ásia-Pacífico.

Afirmou Steven Heidel, desenvolvedor na API da OpenAI.

A OpenAI tem vindo a enfrentar uma crescente concorrência de empresas como a DeepSeek, que tem adoptado uma abordagem mais aberta no lançamento de modelos de IA. Ao contrário da estratégia da OpenAI, estas empresas disponibilizam os seus modelos à comunidade de IA para experiências e, em alguns casos, para fins comerciais.

A Meta, por exemplo, que tem investido fortemente na sua família de modelos Llama, anunciou em março que os modelos Llama ultrapassaram a marca de mil milhões de downloads. Entretanto, a DeepSeek tem vindo a expandir rapidamente a sua base de utilizadores a nível global e a captar o interesse de investidores locais.

Durante uma sessão de perguntas e respostas no Reddit, o CEO da OpenAI, Sam Altman, admitiu que a empresa poderá ter adotado a abordagem errada relativamente à disponibilização aberta das suas tecnologias.

Pessoalmente, penso que precisamos de encontrar uma estratégia diferente no open-source. Nem todos na OpenAI partilham esta visão, e também não é a nossa maior prioridade neste momento […] Produziremos modelos melhores no futuro, mas teremos uma vantagem menor do que no passado.