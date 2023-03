Nvidia vai desenvolver chips até 30x mais rápido com a ajuda da inteligência artificial

A Inteligência Artificial já está a marcar o mundo através das várias tecnologias onde está presente e às ajudas que tem dados nos avanços desta indústria. A Nvidia é uma das grandes defensoras deste conceito e as últimas informações indicam que a líder das placas gráficas vai usar a IA para desenvolver chips até 30 vezes mais rápido.

Nvidia usa a IA para criar chips até 30x mais rápido

A Nvidia anunciou recentemente que está a usar o sistema AutoDMP de forma a tornar a produção de chips ainda mais rápida através da da Inteligência Artificial. Segundo o que foi revelado, a fabricante de placas gráficas conseguiu acelerar e tornar o processo de desenvolvimento de chips até 30 vezes mais rápido com as soluções melhoradas para a produção em massa por via do Machine Learning. Através da aceleração de GPU e uma otimização no processo de AI/ML, a velocidade conseguida foi significativamente superior aos métodos usados anteriormente.

Numa publicação do seu blog oficial de programadores, a empresa deu como exemplo o teste realizado com o AutoDMP como forma de determinar um problema de otimização do layout com 256 núcleos RISC-V com 2,7 milhões de células de 320 memórias macro. O resultados mostrou que demorou três horas e meia até que o software conseguisse solucionar a equação numa única Nvidia DGS Station A100.

O conceito AutoDMP é a sigla para Automated DREAMPlace-Based Macro Placement e está preparado para se ligar diretamente com o Electronic Design Automation (EDA), que é o sistema usado pelos designers de chips que atualmente trabalham na Nvidia. A fabricante adianta que o objetivo não é criar uma ferramenta que substitua o trabalho feito pelos profissionais, mas sim poupar tempo no processo de produção.

Para além do processo de fabrico, o recurso AutoDMP também ajuda no sentido de a fabricante conseguir uma economia máxima na energia necessária para que estes chips funcionem como esperado. Outros resultados mostram que a ferramenta pode ajudar noutros aspetos, como o tamanho do cabo, WNS (worst negative slack), TNS (total negative slack), etc., comparativamente a outros programas semelhantes.

O AutoDMP é um software de código aberto que se encontra disponível através do GitHub.