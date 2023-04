Na Internet já se vendem ‘nudes’ de pessoas geradas por IA

Não tardou até que a Inteligência Artificial (IA) fosse utilizada para fins sexuais: na Internet, já circulam 'nudes' de pessoas geradas pela tecnologia.

Com a emergência da IA, as indústrias exploram as possibilidades que poderão beneficiar a sua realidade. Assim sendo, a da pornografia está a atingir um novo, e controverso, patamar. Segundo o The Washington Post, há quem esteja a utilizar modelos de IA para gerar e vender 'nudes' - conteúdo explícito - com a imagem de pessoas que, na verdade, não existem.

Embora possa parecer estranho, o negócio tem mostrado ser lucrativo.

Em entrevista ao The Washington Post, quando perguntado sobre a razão pela qual alguém compraria conteúdos explícitos de uma pessoa que não existe, um dos criadores deste tipo de conteúdo entrevistado para o artigo explicou:

Não creio que a pessoa típica que vê estas coisas se importe. Não espero que a pessoa que vejo na Internet seja quem diz ser. Não vou encontrá-la na vida real.

Conforme partilhou a mesma fonte, Claudia, nome pelo qual é conhecida no Reddit, vende fotos nuas para todos aqueles que lhe enviem mensagem a pedir. De acordo com especialistas, essas fotos contêm vários sinais claros que comprovam que as imagens vendidas são falsas.

Os criadores de conteúdo explícito gerado por IA investem horas na produção de uma imagem que parece impecável, baseada, principalmente, em mulheres e jovens. O objetivo passa por assegurar um "produto" tão perfeito quanto possível.

Nudez gerada por IA pode perpetuar polémica

Conforme vimos aqui, os filtros que conhecemos das redes sociais e com os quais nos deparados, diariamente, poderão estar a ter um impacto negativo na perceção que as pessoas têm de si próprias, podendo mesmo estar a empurrar os utilizadores mais jovens para procedimentos estéticos e a promover uma série de disfunções.

Da mesma forma, a pornografia gerada por IA também poderá vir a ser problemática, na medida em que representa um novo perigo para a relação das sociedades com a beleza e a objetificação humana. Mais uma vez, afetando, especialmente, as mulheres e as jovens.

Isto, porque oferecer imagens de silhuetas consideradas perfeitas, desenhadas com recurso a sistemas de IA, vai reforçar aquilo que os corpos das mulheres devem ser, para satisfazer as massas, ao passo de promover aquilo que eles são, naturalmente.