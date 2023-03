Ferramenta com IA denuncia fotos de celebridades com Photoshop

Esta tecnologia pode deixar a nu muitas caras. Há quem diga que a Inteligência Artificial (IA) vai trazer muita mais batota. Neste caso, uma ferramenta de IA revelou exatamente como as celebridades foram fotografadas nas capas de revistas. É uma espécie de identificador de manipulação feito para "moldar" a imagem que temos das estrelas e não só!

Somos aquilo que comemos

Não, este subtítulo não é descabido. Isto porque estamos a falar de uma ferramenta utilizada dentro dos meandros da saúde.

Um serviço digital para pessoas que sofrem de distúrbios alimentares, utilizou uma ferramenta alimentada por inteligência artificial conhecida como FAL Detector em fotografias de revistas de Jennifer Aniston e Angelina Jolie, entre outras.

Numa publicação feita no seu blog, no mês passado, a Within Health mostra como os rostos das celebridades são distorcidos rotineiramente nas fotografias comerciais e as representações cada vez mais irrealistas da beleza nos meios de comunicação social.

Desenvolvido pela Adobe Research e UC Berkley, a ferramenta alimentada por IA conhecida como FAL Detector foi treinada em imagens que foram deformadas usando a funcionalidade "Face-Aware Liquify" da Adobe no Photoshop.

A configuração Face-Aware Liquify é uma das ferramentas mais poderosas do Photoshop para manipular as características faciais de uma pessoa numa imagem.

FAL Detector: Uma espécie de detetor de mentiras gráficas com IA

Quando o FAL Detector é utilizado numa fotografia de um indivíduo, produz um mapa de calor dos locais do rosto do sujeito onde esta ferramenta foi utilizada. Quanto mais próximo da cor vermelha no mapa térmico, mais manipulação da imagem existe nesse local em particular.

Nalguns casos, o FAL Detector também tenta "corrigir" a imagem. A ferramenta AI inverte o uso da função Face-Aware Liquify na foto e mostra como era a foto original antes de ser manipulada.

Através do FAL Detector, a Within Health examinou 20 capas de revistas com a Jennifer Aniston, com uma fotografia de perto do rosto. O "detetor de mentiras" mostrou o uso claro da ferramenta Face-Aware Liquify Photoshop em 50% das imagens.

As partes mais frequentemente editadas do rosto da Jennifer Aniston eram o maxilar, o queixo e o lábio inferior.

A Within Health também utilizou a ferramenta FAL Detector em 20 capas de revistas com a Angelina Jolie e descobriu que a ferramenta Face-Aware Liquify também tinha sido utilizada em 50% das suas fotos.

As partes mais frequentemente editadas do rosto da Angelina Jolie eram o maxilar, o lábio inferior e os cantos da boca.

Há muito que são consideradas como algumas das mulheres mais bonitas do nosso tempo. E, ainda assim, a verdade é que as consideradas "perfeitas", ainda não encontram a barra da perfeição para aqueles que procuram usar as suas imagens.

Escreveu a Within Health sobre Jennifer Aniston e Angelina Jolie.

A Within Health, que oferece tratamento virtual para pessoas que sofrem de distúrbios alimentares, acrescenta que o FAL Detector "poderia fornecer uma arma muito necessária na luta contra os retratos cada vez mais irrealistas da beleza nos meios de comunicação e no marketing".