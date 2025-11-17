A IA é ainda um mercado em expansão e que está a atrair as grandes empresas. é muito apelativa e os utilizadores aderem de forma constante ao que oferece. Agora os dados mostram que o ChatGPT ainda é líder na IA, mas o Gemini está a aproxima-se.

O ChatGPT ainda é líder na IA

A OpenAI iniciou a corrida da IA ​​no final de 2022 com o ChatGPT, o primeiro chatbot baseado em LLMs. Quase três anos depois, o panorama da IA está repleto de concorrência. Google, Meta, Microsoft, Perplexity, Anthropic e xAI disputam utilizadores e quota de mercado, desafiando o ChatGPT. Dados da Similarweb revelaram que a Google ganha força de forma constante e conquista tráfego web que pertencia à OpenAI.

Como revela o gráfico, o ChatGPT detinha uns impressionantes 86,6% do tráfego de IA generativa há um ano. A participação no tráfego é uma métrica para comparar a atividade de um site com a dos seus concorrentes. É uma proporção que representa a percentagem de visitantes que sites concorrentes recebem num mercado. Neste caso, o gráfico analisa a quota no tráfego que os 10 maiores sites de IA generativa controlaram no tempo.

Há um ano, o Gemini conquistou o segundo lugar em termos de quota de tráfego, mas representava apenas 5,6% do tráfego total de IA. Em seguida, as coisas complicaram-se para o chatbot de IA da Google. O surgimento repentino do DeepSeek no final de 2024 fez com que o uso da plataforma disparasse. O DeepSeek ultrapassou o Gemini em quota de tráfego, chegando a deter 6,1% do tráfego há seis meses. De referir que a quota de tráfego do Gemini era de 5,9% seis meses antes.

Gemini está a aproxima-se da OpenAI

Este número sugere que o Gemini ainda crescia de forma constante, apenas não ao ritmo acelerado da DeepSeek. Há três meses, o entusiasmo em torno da DeepSeek diminuiu e a sua quota de tráfego caiu para apenas 3,9% e a empresa ficou atrás do Gemini mais uma vez. O Gemini detinha 8,6% do tráfego de IA generativa há três meses. Dois meses depois, o Gemini detinha 12,9% do tráfego. Ao mesmo tempo, a quota de tráfego da ChatGPT caiu para 74,1%.

Até à data, os dados da Similarweb revelam que o ChatGPT detém 72,3% do tráfego gerado pela IA, e o Gemini ocupa o segundo lugar com 13,7%. O ChatGPT ainda é claramente o líder de mercado, mas o Gemini também emerge como uma ameaça. O chatbot de IA da Google é o único que, para além do ChatGPT, detém mais de 10% do tráfego web gerado pela IA, considerando os dados do último ano.

É também a única plataforma de IA a apresentar um crescimento em todos os períodos de dados monitorizados pela Similarweb. Concorrentes como a DeepSeek e a Perplexity experimentaram um crescimento em intervalos variados, mas o Gemini foi a única a manter o ritmo ascendente de forma consistente. No total, a quota de tráfego do Gemini mais do que duplicou no último ano.