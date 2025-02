Ainda fala com o ChatGPT no WhatsApp? Então vai adorar estas novidades

O ChatGPT tem conseguido conquistar espaços que muitos consideravam impossíveis. São propostas onde poderia parecer desenquadrado, mas que acaba por encaixar e ser natural. Um destes é o WhatsApp, onde até agora se podia trocar mensagens. Este contacto recebeu uma atualização e tem agora novas capacidades. Se fala com o ChatGPT no WhatsApp então vai adorar estas novidades.

Novidades no ChatGPT do WhatsApp

Em meados de dezembro do ano passado, a integração oficial do ChatGPT no WhatsApp foi uma surpresa de uma forma bastante original. E agora foi dado um grande passo para expandir estas consultas através da aplicação de chat mais usada na Internet, para que possa enviar uma imagem ou ligar à subscrição gratuita, Plus ou Pro do ChatGPT no WhatsApp.

A primeira fase desta união de forças entre o Meta e o OpenAI foi bastante original e lógica. Colocaram a IA do ChatGPT ao alcance de qualquer um dos milhões de utilizadores da aplicação de mensagens. A única coisa em comparação com a aplicação ChatGPT ou a versão desktop é que se reduz praticamente a chat e pouco mais. Não suporta sequer imagens ou, porque não, uma nota de voz,.

Isso muda agora e o WhatsApp anunciou uma atualização que vai melhorar a experiência de conversar com o ChatGPT. Em primeiro lugar, permite agora carregar imagens para fazer qualquer tipo de consulta sobre as mesmas. O melhor é que pode enviar uma nota de voz para o ChatGPT e receber uma resposta em texto. Isto abre uma forma diferente de interagir com o chatbot.

Usar imagens e áudio nesta conversa

O WhatsApp também não deu pistas se o ChatGPT poderá em algum momento responder com outra nota de voz, o que abriria muitas possibilidades. Isto porque uma vez que este áudio poderia partilhado com qualquer contacto de uma forma muito simples, expandindo assim as capacidades de conversa da OpenAI.

Há outra grande novidade na integração do ChatGPT no WhatsApp. Pode ligar a conta do utilizador, seja ela gratuita ou sob uma subscrição Plus, ou Pro. Desta forma, a utilização que pode ser dada ao chatbot através da aplicação é alargada e sem limites que oferece se for utilizado gratuitamente.

O ChatGPT estreou-se em dezembro com a única opção de texto para comunicar ou fazer perguntas à IA da OpenAI. Para utilizar o ChatGPT no WhatsApp, é muito fácil adicionar o chatbot como contacto com estes dois números: 1 (800) CHAT-GPT ou 1 (800) 242-8478.