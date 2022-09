Ucrânia destrói ponte em Kherson para isolar tropas russos

Em tempos de guerra vale tudo! Como temos acompanhado, infelizmente em cenário de guerra, têm sido muitas as estratégias usadas pelas tropas russas e ucranianas para conseguir dominar o inimigo.

Depois de se saber que o Exército russo era enganado com falsos Himars feitos de madeira, há informações, videos e imagens que a Ucrânia tenta destruir uma ponte em Kherson para isolar tropas russos.

A ponte Antonovsky na Ucrânia é considerada estratégica para os russos...

Uma ponte na região de Kherson na Ucrânia colapsou parcialmente este domingo na sequência dos constantes bombardeamentos das tropas ucranianas. A queda da ponte acabou por isolar as forças russas na zona.

A ponte Antonovsky, considerada estratégica para os russos, desmoronou, deixando assim as tropas russas do "outro lado". Nas redes sociais circulam já várias imagens do sucedido e há também um vídeo no YouTube. Há, inclusive, um vídeo publicado no Twitter por Anton Yuriovich Gerashchenko, conselheiro oficial e anterior vice-ministro do Ministério da Administração Interna da Ucrânia, que mostra o momento em que a ponte Antonovsky arde.

De acordo com o Euromaidan Press, o colapso parcial desta ponte será um revés nas estratégias das forças russas. A ponte de Antonovsky tem 1 366 m de comprimento e 25 metros de largura. A altura do vão livre é de 17 metros.

Entretanto, o Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky acusou o exército russo, que controla Zaporijia desde o início de março, de usar a central nuclear ucraniana como uma arma nuclear, criando “o maior perigo na Europa”.

Zelensky defendeu que "não deve haver equipamento militar no território. Não deve haver trabalhadores da central rodeados de pessoas com armas de fogo". A Rússia e a Ucrânia acusam-se mutuamente, há semanas, de fazerem ataques à central nuclear de Zaporijia. No domingo, a Rússia acusou a Ucrânia de ter tentado atacar, no sábado, com oito ‘drones’ o território de Zaporijia.

Leia também...