Surreal: Espanha comprou comboios que não cabem nos túneis…

As vezes acontecem situações simplesmente surreais... e com a internet tudo se saber! A nossa vizinha Espanha adquiriu comboios com dimensões que não cabem nos túneis. O erro "custou" 258 milhões de euros.

Encomenda foi feita pela Renfe que em 2020 encomendou 31 comboios

A encomenda foi feita pela Renfe que em 2020 encomendou 31 comboios. Estes iriam substituir a antiga frota das regiões das Astúrias e da Cantabria. Segundo a publicação da “Euronews“, os comboios não cabiam nos túneis da rede ferroviária espanhola.

O fabricante Caf disse que alertou, em 2021, para o facto de que poderia haver um erro nas medidas dos comboios. A Euronews revela também que quando o contrato foi feito os comboios ainda estavam em fase de design.

A Euronews revelou que o erro já levou a dois despedimentos na Renfe e outro na Adif, que é gestora das infraestruturas ferroviárias.

O Governo de Espanha já mandou abrir uma auditoria interna. Isabel Rodriguez, ministra de Espanha com o pelouro do Território, considera que o episódio é “inaceitável”, de acordo com o Business Insider.

Este projeto devia ter ficar pronto em 2024, mas devido à falha de cálculos só deverá ficar fechado em 2026.