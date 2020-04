Scent – O Difusor de Aromas USB super pequeno da Prozis

Quem não gosta de trabalhar num ambiente agradável? Além da música e do conforto também o próprio ambiente poderá ajudar-nos a ser mais criativos e a ter uma melhor produtividade. Com um difusor de aromas conseguimos escolher qual a melhor fragrância para o nosso espaço de trabalho ou de lazer.

Conheça hoje o difusor de aromas USB da Prozis.

Os aromas e as emoções estão estreitamente ligados. O nosso sistema olfativo tem uma relação direta com o sistema límbico, que afeta o nosso comportamento. O nosso nariz transporta-nos constantemente até memórias de momentos, lugares e pessoas, desencadeando sentimentos e emoções diferentes.

Daí a importância também do nosso olfato em momentos que acusamos mais stress ou cansaço. E como ter a melhor fragrância sempre junto de nós? A melhor opção é sem dúvida um difusor de aromas.

Difusor de aromas USB não precisa de água

Procura um difusor de aromas portátil e com boa autonomia? Depois de apresentarmos o Humidificador e Difusor de Aromas Ultrassónico da Prozis, hoje vamos conhecer o difusor de aromas USB da empresa. Este pequeno difusor é o equipamento ideal para ter na sua mesa de trabalho ou na sua área de descanso/lazer.

O Prozis Scent é pequeno e prático, mas poderoso e duradouro.

Como funciona o Prozis Scent?

1- Carregar o difusor Liga o cabo USB a uma fonte de alimentação USB. Irá piscar uma luz branca.

Carregar o difusor 2- Retirar a tampa superior Roda a tampa superior no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio e puxa-a para fora.

Retirar a tampa superior 3- Adicionar óleo essencial Adiciona algumas gotas de óleo essencial ao disco de algodão.

Adicionar óleo essencial 4- Ligar Coloca a tampa superior e roda-a no sentido dos ponteiros do relógio. A luz LED irá permanecer acesa e o óleo essencial será libertado.

Ligar 5- Desligar Para interromper o funcionamento do dispositivo, roda a tampa superior no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio. A luz LED irá desligar.

Desligar

O Prozis Scent tem uma autonomia incrível de 12 horas! Além disso, enquanto trabalha no computador pode fazer o seu carregamento via porta USB. Dentro da caixa podemos encontrar…

1x Prozis Scent – Difusor de Aromas USB

1x Cabo de carregamento USB

1x Disco de recarga

1x Manual de utilizador

Este difusor de aromas portátil permite que desfrute das suas fragrâncias de relaxamento preferidas de uma forma muito simples: basta adicionar algumas gotas de óleo essencial ao disco de algodão do dispositivo. Não precisas de água!

Aproveitem a promoção

O Pplware, em parceria com a Prozis, dão-lhe a possibilidade de adquirir este difusor de Aromas USB com um desconto de 10%, usando o voucher PPLWARE (que deverão colocar no passo 4 do checkout da vossa encomenda) e as ofertas apresentadas na imagem seguinte.