A Google Play Store adicionou uma nova secção à sua loja, destinada aos mais pequenos, onde podemos encontrar aplicações educativas previamente aprovadas por professores.

Estando as crianças por casa, pois as instituições educativas encontram-se encerradas, é importantes que se encontrem ferramentas e dinâmicas. Por um lado para dar continuidade ao processo de aprendizagem, mas também na tentativa de agrupar atividades paralelas como forma de as ensinar, motivar, estimular e entreter.

Google Play Store com um novo espaço só para crianças

Como forma de contribuir com mais uma forma de ajudar pais, alunos e docentes no processo de aprendizagem, uma nova secção foi adicionada à loja de aplicações do sistema operativo Android.

Trata-se de um espaço na Google Play Store onde só haverá apps para crianças, que são aprovadas por professores. Desta forma, será mais fácil que os pais e professores encontrem conteúdos de qualidade para os mais pequenos. Assim, evitam ter que instalar aplicações sem qualidade ou que não sejam exatamente adequadas a crianças.

Para que esta novidade fosse possível, a Google fez uma parceria com professores e académicos. Os especialistas de ensino analisam as aplicações e classificam cada uma delas com base em diferentes aspetos. Assim, cada app ficará classificada consoante a aprendizagem e experiência que fornece, tal como conteúdos educativos, faixa etária a que se destina, se tem ou não publicidade, entre outros.

Depois de devidamente analisadas, as aplicações recebem uma designação de “Aprovada pelo Professor”. Desta forma, os pais percebem que estas aplicações são de maior confiança, o que facilita a pesquisa e escolha das mesmas.

Para além disso, os pais podem ainda ter acesso a uma espécie de relatório feito pelos professores, onde constam os motivos para a inclusão e aprovação da aplicação naquela secção.

Para já esta funcionalidade estará apenas disponível para os Estados Unidos, no entanto será alargada a mais países nos próximos meses.