Rússia: Ataques informáticos a redes de TV mostram mensagens sobre a guerra

Decorre hoje, na Rússia, o desfile militar do 77.º aniversário da vitória soviética sobre a Alemanha nazi na II Guerra Mundial. A celebração russa acontece em plena guerra contra a Ucrânia, onde o conflito militar já dura mais de dois meses.

De acordo com a imprensa local, algumas redes de televisão foram hoje alvo de ataques informáticos na Rússia.

Rússia: Ataques acontecem no 77.º aniversário da vitória soviética sobre a Alemanha

Segundo a agência de notícias russa Interfax, pessoas não identificadas acederam à programação das redes de televisão por cabo Rostelecom, MTS e NTV-Plus. Como resultado, na zona dos títulos dos programas dos canais, apareceram textos relacionados com a guerra na Ucrânia.

Os piratas também atacaram a Yandex TV, que, segundo informações passadas por várias pessoas, publicaram fotos na rede social Telegram a confirmar que o canal foi vítima de piratas cibernéticos.

Tudo acontece no dia do desfile militar do 77.º aniversário da vitória soviética sobre a Alemanha nazi na II Guerra Mundial. As comemorações decorrem em quase 30 cidades russas, mas o ponto alto é o habitual grande desfile militar em Moscovo, seguido do discurso do presidente Putin.

Durante o fim de semana, as autoridades russas realizaram um ensaio geral do desfile que irá contar com 77 aviões, incluindo o Ilyushin Il-80 (que seria capaz de resistir a um ataque nuclear) e caças MiG-29 que vão sobrevoar a Praça Vermelha e formar a letra Z, que se tornou um símbolo da campanha militar russa na Ucrânia.

A Rússia invadiu a Ucrânia em 24 de fevereiro e a ofensiva militar provocou já a morte de mais de três mil civis, segundo a ONU, que alerta para a probabilidade de o número real ser muito maior. A ofensiva militar causou a fuga de mais de 13 milhões de pessoas, das quais mais de 5,5 milhões para fora do país, de acordo com os mais recentes dados da ONU.

A invasão russa foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e o reforço de sanções económicas e políticas a Moscovo.