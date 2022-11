Redes de comunicações das Forças Armadas vão reforçar SIRESP

A Rede SIRESP é baseada na tecnologia TETRA (Terrestrial Trunked Radio), comum à totalidade dos países europeus, que corresponde simultaneamente ao estado da arte e ao padrão europeu em vigor, desenvolvido pelo ETSI (European Telecommunications Standards Institute).

Para reforçar a “resiliência e disponibilidade” do Sistema Integrado de Redes de Emergência e Segurança de Portugal (SIRESP), o Governo anunciou que as redes de comunicações das Forças Armadas vão ser utilizadas para reforçar o sistema.

SIRESP: Será constituída uma equipa de trabalho

Segundo um comunicado do Governo, as redes de comunicações das Forças Armadas vão reforçar a interoperabilidade entre as redes de comunicações de emergência e segurança civis e as redes de comunicações militares do Estado. Pretende-se reforçar a resiliência e disponibilidade da rede SIRESP promovendo a cooperação operacional e o trabalho em rede, a par da atuação conjunta de todas as entidades interligadas nesse sistema.

Para tal, sabe-se que foi constituída uma equipa de trabalho entre os organismos públicos com competências nas áreas das operações de emergência e segurança e das comunicações críticas.

Cabe a esta equipa “garantir a interoperabilidade e o funcionamento integrado, seguro e resiliente das várias redes e sistemas interligados, salvaguardando a sua especificidade técnica e requisitos funcionais”, “explorar sinergias e cooperação interinstitucional em matéria de utilização de redes, sistemas e meios no contexto da Proteção Civil, da Segurança e da Defesa” e “analisar a possibilidade de transferir recursos e meios do SIRESP, atualmente instalados em propriedade privada, para infraestruturas do Estado e garantindo os requisitos de segurança necessários”.

O SIRESP é uma rede de comunicações de emergência e segurança com cobertura nacional utilizada pelas Forças Armadas, forças e serviços de segurança, proteção civil e bombeiros, entre outras entidades.

Por sua vez, as redes de comunicações das Forças Armadas podem constituir-se como “uma capacidade de comunicações de contingência” para as missões de apoio militar a emergências civis, refere o despacho.

A rede SIRESP é a rede de comunicações exclusiva do Estado Português para o comando, controlo e coordenação de comunicações em todas as situações de emergência e segurança, que responde às necessidades dos mais de 40.000 utilizadores e suporta anualmente um número superior a 35 milhões de chamadas o que permite incrementar os níveis de confiança, segurança e de bem-estar das populações.