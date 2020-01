Quer ganhar dinheiro? Aprenda a programar em Java

Os modelos de programação têm vindo a mudar, o que tem levado à criação de “novas” linguagens de programação. Apesar disso, há linguagens de programação que, devido à sua eficiência e poder, continuam a ser das mais usadas em todo o mundo.

Recentemente o site TIOBE deu a conhecer as linguagens de programação mais populares do mundo em janeiro de 2020. Vamos conhecer o TOP 15.

O popular site TIOBE disponibilizou recentemente o TOP das linguagens de programação mais populares em janeiro de 2020. O Java mantém-se de “pedra e cal” na primeira posição, seguida da linguagem C e Python. Para o TOP 10 entrou a linguagem Swift.

Java lidera! Linguagem C continua em alta

Os principais fatores por trás dessa tendência são a nova era da Internet das Coisas (IoT) e a grande quantidade de pequenos dispositivos inteligentes lançados hoje em dia.

C é excelente quando aplicada a pequenos dispositivos que são críticos ao nível do desempenho. É fácil de aprender e há um compilador C disponível para todos os processadores.

De acordo com o relatório de janeiro de 2020, como se pode ver no gráfico seguinte, o Java tem vindo a ser a linguagem de programação mais popular ao longo dos anos. Apesar da significativa quebra entre 2016 e 2018, a linguagem C voltou a ganhar terreno.

TOP Tiobe