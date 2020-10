Quantas contas bancárias existem em seu nome? Pode estar a perder dinheiro

Ao longo dos anos vamos tendo contas bancárias para os mais diversos fins. Ou por somos menores de idade e temos uma conta que foi criada pelos nossos pais, ou uma conta associada ao empréstimo da casa, etc.

Através do site do Banco de Portugal é possível obter uma listagem de todas as suas contas bancárias. Veja se tem alguma que não usa e se não lhe estão a cobrar custos de operação.

Conhecer as suas contas é fácil, rápido e gratuito. Para esse efeito, o Banco de Portugal disponibiliza uma funcionalidade que permite rapidamente obter um mapa das suas contas bancárias. Na área de login basta que se autentique com as credenciais das finanças ou com o cartão de cidadão.

Através do mapa de contas, é possível saber quais as contas que temos de depósitos bancários, contas de pagamento, contas de crédito, contras de instrumentos financeiros, etc.

Que informação podemos obter sobre as nossas contas bancárias?

Através do mapa de contas é possível identificar as instituições bancárias que indicaram ao banco de Portugal ter contas em seu nome. Para cada conta é indicado o número de conta, tipo e subtipo de conta, data em que foi aberta e se esta já foi encerrada também obterá a data dessa ação.

Veja no vídeo como tudo funciona…

Como viu, obter um mapa de contas é relativamente simples. Se identificar contas que já não usa, mas que ainda se encontram ativas, será melhor contactar o seu banco para proceder ao seu encerramento e verificar se não lhe estão a ser cobras taxas de manutenção de conta.

Banco de Portugal