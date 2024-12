Preço da eletricidade sobe já em 2025! Saiba quanto…

Foram hoje apresentadas pela ERSE os novos valores de TAR (tarifa de acesso às redes) da Mobilidade Elétrica para 2025 e as notícias não são boas. O preço da eletricidade vai subir já em 2025.

Se não estava à espera de subidas em serviços que necessita, prepare a carteira. O preço da eletricidade vai subir já em 2025 de acordo com a ERSE - Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos.

ERSE confirma subida de 2,1% das tarifas reguladas de eletricidade

A ERSE aprovou as tarifas e preços para a energia elétrica que vigorarão a partir de 1 de janeiro de 2025. Esta aprovação foi precedida, nos termos dos Estatutos da ERSE, de uma proposta inicial, submetida, com carácter confidencial, a parecer do Conselho Tarifário e às demais entidades previstas regulamentarmente.

Os principais impactes para os clientes dos mercados regulado e liberalizado são os seguintes:

No mercado regulado de Portugal continental, as tarifas transitórias de venda a clientes finais em Baixa Tensão Normal (BTN) apresentam, em média, uma variação de 2,1% tanto em termos anuais, quanto em termos mensais.

Para ilustrar o impacte da variação mensal de 2,1% no mercado regulado, entre dezembro de 2024 e janeiro de 2025, apresenta-se o efeito no total da fatura de eletricidade para as tipologias mais representativas de clientes residenciais, que se traduz num aumento entre 0,64 e 1,60 euros na fatura mensal, sem contabilizar as taxas e impostos.

Com taxas e impostos, a fatura mensal apresentará reduções entre 0,85 e 0,91 euros no início do próximo ano, devido à alteração legislativa que aumenta o valor do consumo de energia sujeito à taxa reduzida de IVA.

No mercado liberalizado, os preços de venda a clientes finais variam entre comercializadores e dependem da oferta comercial contratualizada pelo cliente. Pode saber mais informações aqui.