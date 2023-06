Em muitas situações necessitamos de uma VPN para aceder em situações seguras ou simplesmente para "sair" do país onde estamos. A Microsoft tem no Edge uma solução rápida e agora oferece 5GB de tráfego para ajudar os utilizadores.

5GB de tráfego para a Internet

A VPN do Edge não é nova. Este serviço do browser da Microsoft é conhecido há algum tempo, mas tinha uma limitação óbvia. Falamos do tráfego que oferecia, que estava limitado a apenas 1GB de tráfego, o que muitos consideravam manifestamente pouco.

A gigante do software resolveu agora alargar a sua oferta e, nos mesmos moldes que tinha até agora, oferece 5GB de tráfego para os utilizadores. Este pode ser controlado pelo utilizador e apenas com a VPN ativa ele é consumido.

A documentação associada a esta VPN do Edge foi atualizada e confirma que os 5GB estão disponíveis para serem usados. Os utilizadores continuam a ter de usar uma conta Microsoft para poderem usufruir desta oferta, o que depois permite a sincronização dos dados em diferentes browsers da Microsoft.

Edge da Microsoft é a solução

Importa destacar que a VPN do Edge não é uma solução que deve estar permanentemente ativa. A Microsoft alerta que esta é uma medida extra de segurança e que pode e deve ser usada quanto o utilizador precisa de uma camada de proteção adicional ao navegar na Internet.

Esta serve para ser usada para aceder a redes Wi-Fi abertas ou para aceder a sites web com níveis de segurança reduzidos ou duvidosos. Caso seja necessária uma solução mais permanente e sem limite, o ideal é optar por uma solução comercial, mais robusta e mais capaz de oferecer o anonimato e a proteção aos utilizadores.

Mesmo não sendo uma solução que possa atrair muito utilizadores, a verdade é que estes 5GB certamente vão ajudar muitos utilizadores. Em situações de dúvida, rapidamente ativam este extra no Edge e assim navegam muito mais seguros na Internet.