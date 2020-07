“Os meus dados”: Com o Simplex 20-21 vai saber quais são…

Quantas vezes já se questionou sobre que dados têm os serviços públicos sobre você? Havendo hoje vários serviços online, é difícil gerirmos toda a informação que fornecemos.

No entanto, com o Simplex 20-21 tudo vai mudar! Saiba porquê.

“Os meus dados”: Gestão dos seus dados relativamente aos serviços públicos

A nova funcionalidade que faz parte do Simplex 20-21 já foi confirmada pelo Ministério da Modernização do Estado e da Administração Pública. Através de uma ferramenta que estará disponível no ePortugal no próximo ano, os portugueses vão conseguir saber que dados têm os serviços públicos sobre si.

A utilização deste serviço irá permitir não só a validação e atualização frequente dos dados de forma automática e simples, mas garantirá também os necessários consentimentos, por parte dos titulares dos dados, que permitirão dispensar a apresentação de informação que a Administração Pública já detém em futuras interações

Ministério da Modernização do Estado e da Administração Pública

Na sessão de apresentação de todas as 158 medidas, António Costa reforçou que “Temos mesmo de fazer um esforço de cruzamento de dados”. O primeiro ministro referiu ainda que “o cidadão não fala com um ministério, fala com o Estado… daí o grande esforço na centralização da informação e de se garantir uma boa acessibilidade no digital a todos os serviços. É uma oportunidade histórica de se fazer esta mudança. Nada nos garante que não venhamos a viver algo pior do que no início de março. À cautela, devemos preparar-nos para o pior”.