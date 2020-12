Open Source Lisbon 2020 superou todas as expectativas

Uma audiência virtual que contou com mais de 600 membros de várias nacionalidades e áreas de negócio, reuniu-se dia 11.11.2020 para ouvir e debater sobre a forma como as soluções Open Source continuam a determinar o futuro das empresas e da comunidade, principalmente no momento que todo o mundo atravessa.

O evento decorreu online e superou todas as expectativas.

Open Source Lisbon 2020 – virtual experience foi o palco perfeito para a partilha de conhecimento, ideias, ideais e várias talks sobre a comunidade open source e a forma como as empresas se estão a tornar mais open nos dias de hoje. Um dos pontos altos do evento foi a presença de Mario Campolargo que anunciou a nova Estratégia Open Source para a Comissão Europeia, o que é um importante passo para o European Digital Program.

O evento conciliou apresentações e casos de sucesso de empresas nacionais e multinacionais como é o caso da Wikimedia, OpenUK, UnlockOpen, Microsoft, RedHat, entre outras, que são consideradas experts no que respeita a tecnologias Open Source. É também importante assinalar a presença de membros do Estado Português e da Comissão Europeia no Open Source Lisbon 2020, que falaram sobre o impacto que as tecnologias open têm para estas organizações.

Foi um dia de inspiração para os amantes do Open Source e fãs de tecnologia. Conforme afirma Hugo Oliveira, CMO na Syone…

O evento deste ano foi muito além das nossas expectativas! Enfrentámos um enorme desafio e adaptámos todo o evento ao online. Podemos dizer que foi um sucesso por todo o feedback que recebemos dos participantes, dos patrocinadores e dos speakers, que foi muito positivo. Estamos extremamente satisfeitos e orgulhosos com o que conseguimos alcançar e já a preparar-nos para a edição do próximo ano, que esperamos ser pessoalmente!

O evento foi emitido para mais de 31 países, contou com 32 oradores e 21 talks, apresentadas por CEOs, CTOs, Managers, Solution Architects, Developers, entre outros. Com temas que abordam as tecnologias Open Source, apresentando soluções inovadoras e estudos de caso.

No que respeita a oradores, destacam-se nomes como Grant Ingersoll – CTO at Wikimedia, Gijs Hillenius – Expert for the European Commission’s Internal Open Source Strategy, Dawn Foster – Director of Open Source Community Strategy at Vmware, René Moddejongen – Open Source Lead at Microsoft, Jan Wildeboer – EMEA Evangelist at Red Hat, Amanda Brock – CEO at OpenUK e muitos mais!

As talks do evento estão disponíveis aqui, através de registo.