O que tem uma minúscula ilha das Caraíbas a ver com a IA? Um domínio muito desejado

Com o advento da Inteligência Artificial, houve um domínio de internet que se tornou muito apetecível. Só que ele é pertença de uma pequena ilha ao largo das Caraíbas, que pretende maximizar ao máximo os ganhos da sorte que lhes caiu no colo. Venha conhecer a ilha e a importância do tal domínio.

Anguilla .ai

O boom da inteligência artificial beneficiou os criadores de chatbots, cientistas da computação ou investidores da Nvidia. Mas também está a proporcionar um benefício inesperado para Anguilla, uma pequena ilha nas Caraíbas.

O lançamento do ChatGPT, há quase dois anos, marcou o início da era da IA e deu início a uma corrida digital, com empresas a lutar para estabelecer as suas próprias marcas adquirindo sites que terminam em ".ai".

É aí que entra Anguilla. O território britânico foi designado como responsável pelo domínio de internet .ai na década de 1990. Foi um das centenas de domínios de topo atribuídos a países e territórios com base nos seus nomes. Embora os domínios teoricamente devessem indicar que um site tem ligação a uma região ou idioma específico, isso nem sempre é necessário.

A Google utiliza o google.ai para apresentar os seus serviços de inteligência artificial, enquanto Elon Musk usa o x.ai como página inicial para o seu chatbot Grok AI. Startups como o motor de busca de IA Perplexity, também adquiriram endereços web .ai, redirecionando os utilizadores da versão .com.

Anguilla: lucros a disparar

Os lucros de Anguilla com taxas de registo de domínios quadruplicaram no ano passado, atingindo 32 milhões de dólares, impulsionados pelo crescente interesse na IA. Esse rendimento agora representa cerca de 20% da receita total do governo de Anguilla. Antes do boom da IA, essa percentagem rondava os 5%.

O governo de Anguilla, que utiliza a página inicial gov.ai, recolhe uma taxa sempre que um endereço web .ai é renovado. O território assinou recentemente um acordo com uma empresa americana para gerir os domínios, face à procura explosiva, mas não se espera que as taxas mudem.

O governo também recebe uma parte quando novos endereços são registados e domínios expirados são vendidos. Alguns sites chegaram a ser vendidos por dezenas de milhares de dólares.

O dinheiro impulsiona diretamente a economia de Anguilla, que tem apenas 91 quilómetros quadrados e uma população de cerca de 16.000 habitantes. Abençoada com recifes de coral, águas cristalinas e praias de areia branca ladeadas por palmeiras, a ilha é um paraíso para turistas extremamente ricos.

No entanto, muitos residentes vivem em condições desfavorecidas, e o turismo foi severamente afetado pela pandemia e, antes disso, por um furacão devastador.

Centro tecnológico?

Anguilla não tem a sua própria indústria de IA, embora o primeiro-ministro, Ellis Webster, espere que um dia a ilha se torne um centro para essa tecnologia. Afinal, foi apenas sorte que Anguilla, e não a vizinha Antígua, tenha sido atribuída o domínio .ai em 1995, uma vez que ambas as ilhas tinham essas letras nos seus nomes.

Webster afirmou que o dinheiro alivia a pressão sobre as finanças do governo e ajuda a financiar projetos-chave, mas advertiu que a ilha não pode depender apenas disso.

Não se pode prever quanto tempo isso vai durar. Por isso, não quero que a nossa economia, o nosso país e todos os nossos programas dependam apenas disso. E, de repente, surge uma nova tendência nos próximos anos, e ficamos a braços com a necessidade de fazer cortes significativos nas despesas, eliminando programas.

Disse Webster numa entrevista à Associated Press.

Para ajudar a acompanhar o crescimento explosivo nos registos de domínios, Anguilla anunciou o referido acordo com uma empresa de gestão de domínios sediada nos EUA, a Identity Digital, para ajudar a gerir o processo. Segundo o acordo, espera-se que o governo obtenha mais receita, enquanto melhora a resiliência e a segurança dos endereços web.

A Identity Digital, que também gere o domínio .au da Austrália, espera migrar todos os serviços de domínios .ai para os seus sistemas até ao início do próximo ano, adiantou Ram Mohan, Diretor de Estratégia da Identity Digital, numa entrevista. Anteriormente, tinha sido um empresário local de software a ajudar Anguilla a configurar o seu sistema de registo de domínios.

Milhares de domínios

Atualmente, existem mais de 533.000 domínios web .ai, um aumento de mais de 10 vezes desde 2018. O Fundo Monetário Internacional (FMI) afirmou num relatório de maio que os lucros ajudarão a diversificar a economia, “tornando-a mais resiliente a choques externos.”

O governo de Anguilla espera que as receitas relacionadas com os domínios continuem a aumentar e possam até duplicar este ano, em relação aos 32 milhões de dólares do ano passado.

O dinheiro financiará a expansão do aeroporto, cuidados médicos gratuitos para os idosos e a conclusão de um centro de formação profissional e tecnológica na escola secundária da ilha.

A receita também fornece “apoio orçamental” para outros projetos que o governo está a planear, como um fundo de desenvolvimento nacional que poderá ser rapidamente utilizado para esforços de recuperação de furacões. Normalmente, a ilha depende da ajuda da sua potência administrativa, o Reino Unido. E nunca é de borla.

A colaboração com a Identity Digital também ajudará a proteger contra cibercriminosos que tentam aproveitar o entusiasmo em torno da inteligência artificial. Há, por exemplo, a questão de Tokelau, uma ilha no Oceano Pacífico, cujos endereços .tk ficaram notoriamente associados a spam e phishing depois de a sua gestão de registos ter sido terceirizada.

Outro benefício é que os sites .ai já não precisarão de se conectar à infraestrutura digital do governo através de um único cabo de internet para a ilha, o que os deixava vulneráveis. Agora, utilizarão os servidores da empresa, distribuídos globalmente, o que significa que será mais rápido aceder a esses sites, uma vez que estarão mais próximos dos utilizadores.