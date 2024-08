Taxas da UE a dar frutos? Empresas chinesas de elétricos perderam terreno na Europa

Com a imposição de taxas aduaneiras sobre os carros elétricos fabricados na China, a União Europeia (UE) procurava travar o seu sucesso por cá. Agora, os primeiros dados desde a implementação provisória indicam que a medida do bloco está a dar frutos.

Apesar de não serem unânime para os próprios Estados-membros, a UE impôs taxas aduaneiras extra aos carros elétricos oriundos da China, por forma a travar aquilo que a sua investigação concluiu ser concorrência desleal.

De facto, as taxas provisórias da UE elevaram os valores associados à importação dos carros vindos da China em 48% no caso de algumas fabricantes.

Agora, sabe-se que estas taxas estarão a dar os frutos que a UE esperava, pois, em julho, fizeram abrandar o ritmo da chegada de veículos elétricos fabricados na China.

Segundo dados da Dataforce, citados pelo Automotive News Europe, o número de novos veículos elétricos que as fabricantes chinesas, como a BYD e a SAIC MG, registaram na UE no mês passado caiu 45% em relação a junho.

Os dados reúnem os resultados dos 16 países membros que comunicaram os números de julho até à data, incluindo os maiores mercados da UE, como a Alemanha, França e Itália - os resultados relativos a todos os 27 países estarão disponíveis no final deste mês.

Apesar de relevante, esta queda poderá explicar-se pela pressa das fabricantes chinesas em fazer chegar os veículos elétricos aos concessionários antes da entrada em vigor das taxas adicionais, que ocorreu a 5 de julho.

Vimos um grande impulso das fabricantes chinesas [em esvaziar os seus stocks em junho]. Isso provavelmente causou uma reduzção de stock.

Disse Matthias Schmidt, um analista automóvel independente baseado perto de Hamburgo, acrescentando que o pico de junho foi menos pronunciado para as empresas ocidentais, uma vez que foram mais cautelosas na gestão dos seus stocks.

Ainda assim, segundo a Dataforce, em julho, na Alemanha, as marcas chinesas representaram 8% dos registos de veículos, contra 13% em junho; e, em França, a queda foi de 8% para 5%.

Carros elétricos chineses na Europa

Desde o início em 2019, a MG, a BYD e outras fabricantes têm crescido de forma constante. Aliás, a sua quota no mercado de carros elétricos da UE situou-se em 8,5% em julho, com base nos números da Dataforce, acima dos 7,4% do ano anterior.

A BYD vendeu três vezes mais veículos elétricos nos 16 mercados em julho do que no ano anterior. Por sua vez, a MG, parte da empresa estatal chinesa SAIC, registou uma queda de 20% em julho em relação ao ano anterior, enquanto as vendas da Polestar diminuíram 42%.

De acordo com Julian Litzinger, analista da Dataforce, "os aumentos da BYD estão realmente a suavizar a queda" das marcas chinesas.

