Matemática: Disciplina vai ter conhecimento computacional a programação

Como todos sabemos os resultados a matemática nem sempre são os melhores… mas em Portugal estão piores. O programa da Matemática vai ser revisto – não só para integrar novos temas como o conhecimento computacional e a programação mas também para reverter o “insucesso” da disciplina.

Será que com a introdução desde novos temas a disciplina de matemática poderá gerar maior motivação?

Poderá a programação ajudar nas notas a matemática?

O TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) é um estudo internacional de avaliação do desempenho de alunos do 4.º e 8.º anos a Matemática e a Ciências. Além da queda a Matemática, os alunos do 1.º ciclo também desceram a Ciências de 508 pontos (em 2015) para 504 pontos (2019), ficando em 33.º lugar da tabela. Os mais velhos, alcançaram os 500 pontos a Matemática (18.º lugar entre 39 países) e 519 a Ciências – a última avaliação do TIMSS a alunos deste ano de escolaridade foi em 1995 e a diferença é enorme: mais 49 pontos a Matemática e 46 pontos a Ciências.

Em Portugal o programa da Matemática vai ser revisto para tentar garantir melhores resultados dos alunos. Para isso serão integrados novos temas como é o caso do conhecimento computacional e a programação.

A proposta de revisão vai ser pedida ao grupo de trabalho que, em 2018, apresentou um relatório com recomendações para a melhoria das aprendizagens. Desta vez o objetivo, explica João Costa, o secretário de Estado Adjunto da Educação, é “olhar para o programa como um todo”.

O programa em vigor desde 2009 antecipou metas, por exemplo, do 5.º para o 3.ºano, que exige aos alunos um nível de raciocínio abstrato que terá sido identificado pelo grupo de trabalho como uma das causas que gerou “maiores dificuldades na aprendizagem”, revela o JN.

Concordam com a introdução destes novos temas na disciplina de matemática?