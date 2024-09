Há uma novidade no Android Auto! Já pode reportar problemas na estada no Google Maps

Foram necessários anos para a Google ouvir os utilizadores. Estes pediam esta novidade e agora está finalmente disponível após ter sido anunciada há meses. Finalmente o Google Maps lança o suporte para relatórios de incidentes na estrada no Android Auto para todos os utilizadores.

Os relatórios de incidentes foram lançados pela primeira vez no Google Maps há alguns ano. Desde essa altura que está limitado aos dispositivos móveis, o que o limitava na sua utilização. Isso começou finalmente a mudar com a sua chegada em julho deste ano ao CarPlay da Apple.

Pouco tempo depois chegou ao Android, mas ainda que de forma limitada e apenas em alguns países para testes. A sua abertura para todos aconteceu, ou pelo menos foi comunicada pela Google para o Android Auto. Isso parece estar agora a mudar e muitos utilizadores do Google Maps neste sistema reportam agora mudanças.

Nas últimas 48 horas, foram detetados várias publicações, incluindo no Reddit, de que o relatório de incidentes está agora disponível. Do que é relatado, esta chegada parece ser global e acessível a todos os utilizadores do Android Auto pela app Google Maps.

Esta novidade já tinha sido detetada no início deste mês, quando os primeiros utilizadores começaram a ver a funcionalidade. Esta pode ser acedida através de um novo botão de perigo triangular que aparece abaixo da bússola. Ao pressioná-lo, terá opções de relatórios para vários perigos na estrada, como acidentes, engarrafamentos, obras, encerramentos de faixas e radares de velocidade.

Curiosamente, este ícone não aparecerá se o layout do painel do Android Auto não der ao Maps espaço vertical suficiente. Provavelmente a Google irá mudar esta situação e dar ao Google Maps uma nova disposição para este botão.

Este não será a única vantagem que o reportar de problemas na estrada no Google Maps vai trazer ao Android Auto. Assim que o relatório de incidentes estiver ativo, os utilizadores também vão receber avisos para confirmar se ainda existem perigos na estrada ao longo do seu percurso.