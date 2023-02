Lembra-se do juiz negacionista português que foi expulso da magistratura por divulgar teorias negacionistas e de conspiração sobre a COVID-19? Agora o ex-juiz vende cursos na Internet sobre como escapar a multas de trânsito.

Cursos têm um preço entre 15 a 20 euros...

Com o nome, “Defesa no âmbito de contraordenações rodoviárias”, o primeiro curso está já agendado para este domingo e tem um preço entre 15 e 20 euros.

“Lembrei-me que seria de extrema utilidade para o público em geral”, refere Fonseca e Castro num vídeo divulgado no YouTube. O próprio juiz conta que tem “recebido uma série de multa por excesso de velocidade”.

Segundo o Correio da Manhã, estão ainda agendados mais curso, como é o caso do processo penal, a violência doméstica, o plano nacional de vacinação e os direitos de personalidade no âmbito do direito do trabalho.

Segundo o que foi revelado, os primeiros cursos serão lecionados por Rui Fonseca e Castro e “os seguintes serão por outros juristas da Habeas Corpus”. A Habeas Corpus é a associação da qual Fonseca e Castro é presidente e que foi fundada um mês após ter sido castigado pelo Conselho Superior da Magistratura.