EscolaEmSegurança: As novas regras para o regresso às aulas

É já esta segunda-feira que se inicia o regresso presencial às aulas em Portugal. As dúvidas são muitas e os receios, dos pais face à COVID-19 também e nesse sentido há campanhas de sensibilização por parte do Governo.

Com o objetivo de ajudar e perceber as novas regras para o regresso às aulas, os Ministérios da Educação e Saúde partilharam vídeos e um cartaz.

Em pleno estado de pandemia e depois de muita discussão, as aulas presenciais vão mesmo começar amanhã. A esta altura são muitas as dúvidas e questões sobre como tudo funcionará. Para ajudar os pais e os alunos, os Ministérios da Educação e Saúde disponibilizaram vídeos e um cartaz que reúnem toda a informação que precisam de saber.

As novas regras de regresso às aulas

Informações para alunos do pré-escolar e 1.º ciclo

O primeiro vídeo é direcionado para alunos do pré-escolar e 1.º ciclo. O vídeo mostra 5 regras que os alunos vão ter de cumprir:

1) Lavar muito bem as mãos (nas mais diversas situações)

2) Mesmo com as mãos limpas, não devem tocar na boca e no nariz

3) Quando espirrarem ou tossirem, tapem a boca com o braço

4) Se estiverem tristes ou zangados, não tenham medo de dizer

5) Se tiverem dores de cabeça ou se se sentirem cansados também devem dizer

Informações para alunos do Ensino Básico e Secundário

1) Circular pelos percursos assinalados

2) Cumprir as regras dos intervalos e dos recreios

3) A biblioteca, o refeitório e o bar têm regras novas

4) As salas de aulas podem estar diferentes e os horários também

Usar sempre máscara

Desinfetar e lavar as mãos muitas vezes

Evitar tocar em superfícies

Não partilhar objetos nem comida

Nada de abraços e beijinhos

Existe ainda um cartaz que apresenta 7 recomendações que os alunos não devem esquecer.

De referir que cada escola terá autonomia para definir as suas próprias regras. Há, no entanto, algumas medidas obrigatórias como o uso de máscara por professores e alunos a partir do 5.º ano, em todo o espaço escolar (e não apenas e só dentro da sala de aula). De referir que na Madeira a máscara é obrigatória a partir dos 6 anos. Relativamente às máscaras, o Governo vai dar 3 máscaras, podendo cada uma ser usada durante 25 dias e podem ser lavadas. Com as três máscaras, o aluno terá proteção a este nível durante o primeiro período.

Os pais não podem entrar na escola e mesmo no pré-escolar terão de entregar as crianças à porta. Só em casos muito particulares é que os pais poderão entrar de máscara. A DGS recomenda ainda que os intervalos tenham a menor duração possível. Os alunos não poderão circular livremente por todo o espaço escolar. Estarão organizados por grupos ou turmas que funcionarão como “bolhas”. Cada turma terá uma única sala e cada aluno usará a mesma mesa de trabalho/lugar. Dentro da sala de aula os alunos deverão estar a pelo menos 1 metro de distância.

A primeira semana irá servir para recuperar a “matéria perdida” e revisões. Esta primeira semana servirá também para alunos, funcionários e professores encontrarem as melhor formas de proteção à COVID-19.