É o fim! Governo determina fim do uso de máscaras

Parece uma notícia desatualizada, mas a verdade é que a pandemia por COVID-19 continua e ainda há vários casos registados diariamente. Mas nada já é como antes, e o Governo determinou o fim do uso de máscaras na Saúde.

As máscaras deixam de ser obrigatórias em "estabelecimentos de saúde, estruturas residenciais de acolhimento, serviços de apoio domiciliário a populações vulneráveis, pessoas idosas ou com deficiência e nas unidades da Rede Nacional de Cuidados Continuados".

De relembrar que a utilização de máscaras ainda era obrigatória nestes espaços associados à saúde, tendo em conta as medidas de combate à pandemia de COVID-19.

De referir também que no Conselho de Ministros desta quinta-feira, o Governo aprovou ainda a criação da Agência Portuguesa para as Minorias, Migrações e Asilo, que sucede aos Serviço de Estrangeiros e Fronteiras e ao Alto Comissariado para as Migrações, anunciou a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva.

Foi ainda aprovado o decreto-lei que regulamenta a transição dos trabalhadores do SEF para a nova agência "procurando salvaguardar os seus direitos e acautelando as transições de carreiras" e remunerações.

"Definitivamente separa-se desta política as polícias para um lado, que terão a sua função, e aquilo que deve ser uma visão de política de acolhimento e integração nesta nova agência", assinalou a ministra dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes.

O ministro da Administração Interna avalia a criação da agência como uma "boa solução legislativa" que "garante fronteiras nacionais mais seguras" ao contar agora com os efetivos da GNR e PSP nas fronteiras e com o da Polícia Judiciária no que respeita a crimes associados à "imigração ilegal e tráfico de seres humanos", segundo revela a TSF.