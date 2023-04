Cobra venenosa capelo faz avião aterrar de emergência

No mundo da aviação já ouvimos as mais diversas histórias. Recentemente, uma cobra venenosa no cockpit obrigou o piloto a aterrar de emergência. A atitude do piloto já foi elogiada pelo comissário nacional da aviação civil. Saiba mais.

Tudo aconteceu no cockpit de um pequeno avião na África do Sul. Um voo para Rudolph Erasmus foi obrigado a ser interrompido, isto porque no cockpit apareceu uma cobra venenosa que obrigou o piloto a aterrar o avião.

Em declarações à BBC, o piloto referiu que... "Para ser honesto, é como se o meu cérebro não tivesse processado o que estava a acontecer. Foi um momento de admiração". O piloto referiu que começou por sentir uma "sensação de frio a subir pela camisa", que pensou ser água a pingar da roupa. "Quando me virei para a esquerda e olhei para baixo, é que vi a cobra a recuar a cabeça para baixo do assento."

A bordo do avião privado pilotado por Rudolph, um Beechcraft Baron 58, seguiam mais quatro passageiros, forçados a aterrar de emergência na cidade de Welkom.

O piloto hesitou contar o que se passava no cockpit, mas acabou por passar a informação pelo sistema sonoro: "Ouçam: há uma cobra dentro da aeronave, por baixo do meu banco, por isso vamos tentar descer assim que conseguirmos'", comunicou, calmamente, Rudolph Erasmus, provocando uma reação de completo silêncio. "Podia ouvir-se uma agulha a cair. Acho que toda a gente congelou durante um minuto ou dois", relatou o piloto.

Uma mordida de uma cobra-capelo pode provocar a morte de um ser humano em meia hora.

A cobra-capelo, também designada serpente-de-lunetas deve este nome ao desenho em forma de óculos que apresenta quando, excitada, abre as vértebras cervicais esticando lateralmente a pele do pescoço. Ao afastarem-se as escamas da anca, estas põem em evidência o citado desenho.

A cobra-capelo possui cabeça grande e aplanada, coberta por escamas longas e simétricas.

Os olhos são de tamanho mediano e possuem pupila redonda. A cor base da cobertura do corpo é variável podendo ser de cor castanha, amarelada, cinzento-esverdeada ou negra, com ou sem bandas transversais de manchas escuras. O seu tamanho é de entre um metro e quarenta centímetros e os dois metros e vinte e cinco centímetros.