Detido por descarregar e partilhar ficheiros com pornografia de menores

A pornografia de menores constituiu um crime em Portugal e, nos últimos tempos, têm sido vários os casos registados

A Polícia Judiciária (PJ), através da Diretoria do Centro, identificou e deteve em flagrante delito, um homem de nacionalidade estrangeira, residente no concelho de Tondela, de 69 anos, pela presumível prática do crime de pornografia de menores.

Pornografia: apanhado com conteúdo pornográfico, envolvendo menores de 14 anos

Segundo é referido pela PJ, a detenção ocorreu aquando de uma busca domiciliária, realizada no âmbito do cumprimento de Carta Rogatória a correr termos no DIAP de Viseu, emitida pelas autoridades judiciárias suíças, ocasião quem se detetou, em tempo real, a partilha de ficheiros de pornografia infantil, assim como a posse e registo nos sistemas informáticos utilizados pelo suspeito de centenas de dados que indiciam a descarga, partilha e guarda de fotografias e vídeos, com conteúdo pornográfico, envolvendo menores de 14 anos.

Crime de pornografia de menores

Em Portugal faz parte de um crime de pornografia de menores:

1 - Quem:

a) Utilizar menor em espetáculo pornográfico ou o aliciar para esse fim;

b) Utilizar menor em fotografia, filme ou gravação pornográficos, independentemente do seu suporte, ou o aliciar para esse fim;

c) Produzir, distribuir, importar, exportar, divulgar, exibir, ceder ou disponibilizar a qualquer título ou por qualquer meio, os materiais previstos na alínea anterior;

d) Adquirir, detiver ou alojar materiais previstos na alínea b) com o propósito de os distribuir, importar, exportar, divulgar, exibir ou ceder;

É punido com pena de prisão de um a cinco anos.