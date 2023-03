E Porque Hoje é Sexta

Um enfermeiro do Hospital de Santa Maria, estava namorando uma médica e ela ficou grávida!

Ele, não querendo que sua mulher soubesse, disse-lhe para pedir a transferência para Évora.

- Como te aviso quando o bebe nascer?

- Manda um postal e escreve só "Pão alentejano".

Passaram-se alguns meses e, um dia, quando o enfermeiro chegou a casa, a esposa disse-lhe:

- Recebeste um postal de Évora e eu não consigo entender o significado da mensagem.

Ele leu o postal e caiu no chão com um violento ataque cardíaco. Foi levado imediatamente para as urgências.

O cardiologista perguntou à esposa:

- Aconteceu alguma coisa que possa ter causado o ataque?

- Não! Ele apenas leu este cartão postal que diz:

"Cinco pães alentejanos: Três com chouriço e dois sem"