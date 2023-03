A criatividade pode levar a projetos incríveis e hoje deixamos como sugestão uma máquina de gravação e corte a laser de topo. Conheça a ATEZR P20 Plus 20W.

A máquina ATEZR P20 Plus com laser de 20W oferece uma área de impressão generosa, de 430 x 430 mm, adequada para trabalhos de dimensões já consideráveis. A estrutura tem dimensões de 644 x 680 x 168 mm e um peso de 8,78 kg.

Está equipada com uma motherboard de 32-Bit Control Board com Wi-Fi. Tem uma precisão de 0,08 x 0,06 mm, com uma distância focal a laser de 40mm. Esta precisão faz com que a gravação e corte sejam muito mais bem definidos e sem marcas, como se pode ver no vídeo abaixo.

Além da gravação em diversos materiais, a máquina permite o corte preciso de, entre outros, couro, cartão, acrílico, papel, madeira, filtro. Madeira, por exemplo, pode cortar madeira com espessura de até 28mm e acrílico pode ir até aos 40mm.

A velocidade máxima do módulo a laser é de 24W e pode chegar aos 24800mm/min. É totalmente compatível com os mais populares softwares de controlo de gravação laser e vem com uma app de controlo por Wi-Fi, Atezr, que permite definir uma série de parâmetros e que agiliza bastante todo o processo, podendo, por exemplo, fotografar um elemento e imprimi-lo a laser de forma quase imediata e sem constrangimentos. Além disso, as imagens podem ser carregadas através de cartão de memória, diretamente na máquina.

A gravadora laser ATEZR P20 Plus 20W está disponível por 947,79€ (IVA incluído), utilizando o cupão de desconto de 189,56€ disponível no site. O envio é gratuito, feito a partir de armazém europeu.

ATEZR P20 Plus 20W