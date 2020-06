E Porque Hoje é Sexta

O padre Dinis era novo na freguesia e acabara de substituir o velho padre Inácio.

Dinis estava uma tarde no confessionário, quando surge um jovem para a confissão:

– Senhor padre, venho confessar-me…

– Diz lá rapaz… que pecado cometeste?

– Ai senhor padre, ontem à noite estive a sós com a minha namorada e não resisti… tive relações sexuais com ela.

– Mas ter relações sexuais nem sempre é pecado, jovem.

– Mas senhor padre, acontece que meti o meu pénis no ânus da minha namorada e queria que o senhor me desse a justa penitência.

O padre Dinis fica atrapalhado com a sua dúvida e grita para a sacristia:

– Ó sacristão, o que é que o padre Inácio dava pela prática de sexo anal?

– A mim dava-me um chocolate Tobblerone, senhor padre!!!