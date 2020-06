Apple lança iniciativa de 100 milhões de dólares para promover a igualdade racial

A Apple anunciou o lançamento do Apple’s Equity and Justice Initiative, um programa de 100 milhões de dólares que visa promover a igualdade racial.

Devido aos últimos acontecimentos nos Estados Unidos, que consequentemente provocaram a morte de George Floyd, muitas são as vozes que se têm feito sentir contra o racismo. Desde manifestações a atos menos apropriados de vandalismo a monumentos, tudo tem então sido motivo para expressar descontentamento.

Novo programa da Apple visa combater a injustiça racial

No dia de ontem, 11 de junho, Tim Cook anunciou através da sua conta oficial do Twitter que a Apple está a lançar o programa Apple’s Racial Equity and Justice Initiative. Em suma, esta iniciativa conta com 100 milhões de dólares, cerca de 90 milhões de euros, para combater o racismo e promover a igualdade racial.

No tweet, o CEO da Apple deixa ainda um vídeo onde explica a necessidade e importância de um programa que contribua para uma justiça equitativa para todas as raças. De acordo com Tim Cook, esta iniciativa vai assim desafiar as barreiras do sistema que existem à volta das oportunidades e dignidade das comunidades de cor, especificamente para a comunidade negra.

Cook adianta ainda que este programa irá incentivar a mudanças que vão afetar quase tudo.

Este programa será liderado por Lisa Jackson, vice-presidente da Apple que também partilhou a novidade na sua conta do Twitter.

Para esta iniciativa, a Apple deverá criar projetos de programação para programadores e empreendedores negros, para que se consiga desenvolver melhores ideias para a Apple.

Tim Cook diz ainda que, através deste programa, a empresa da maçã pretende investir mais dinheiros em parceria lideradas por pessoas negras.