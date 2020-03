E Porque Hoje é Sexta

Um alentejano montado num burro por uma estrada fora. A determinada altura o burro parou.

Dizo homem:

– Este burro filho da p … parou e e que vou ter de levar a carga toda. Vou falar com o mecanico. Se ele pee um

carro a andar deve tarnbern. fazer andar um burro.

E dirigiu-se a uma oficina pr6xima.

– Sr. mecanico, o me burro parou, nao quer andar e preciso de sua ajuda.

– Sr. Chico, eu vou dar-lhe 2 suposit6rios, 1 de pimenta e outro de malagueta. Voce mete o 1° no rabo do burro.

Se ele ainda assim nao andar. mete-lhe o de malagueta. Mas, cuidado, que ele pode acelerar demais …

– Ta bem, amigo, v6 seguir os ses conselhos …

No outro dia …

– Entao, sr. Chico, o burro andou?

– Se andou? P … que o pariu … pus-lhe o 1° suposit6rio no cu e ele saiu desembestado. Se nao meto o de

malagueta no meu, nunca mais o apanhava!!