Televisões de 8K não vingaram e a Sony abandona, para já, este mercado

As televisões 8K não vingaram por várias razões, principalmente relacionadas com tecnologia, mercado e conteúdos. Fatores como falta de conteúdo nativo em 8K, custo elevado, diferença visual pouco percetível do 4K, limitações de transmissão e largura de banda, assim como um marketing exagerado e expectativas não cumpridas relegaram o 8K para fora da preferência dos consumidores. A Sony percebeu a desilusão e abandonou para já este mercado!

Sony abandona, para já, o 8K

A Sony confirmou a saída temporária do mercado de televisões 8K, numa decisão que reflecte o fraco desempenho comercial deste segmento.

Apesar do avanço tecnológico que representa a resolução 8K (7680 × 4320, com 33,2 milhões de pixeis), a empresa japonesa considera que, para já, não há mercado suficiente que justifique o investimento contínuo nesta área.

Apesar disso, a Sony continuará a apostar em câmaras com capacidade nativa 8K, destinadas a produção de vídeo profissional, onde esta resolução tem mais aplicação prática.

Ainda nem temos o 4K como padrão

A decisão surge num contexto em que muitos lares ainda nem sequer adotaram plenamente o 4K, tornando o 8K um nicho pouco viável a curto prazo. A escassez de conteúdo nativo em 8K e o elevado custo dos televisores também são fatores que pesaram nesta mudança de estratégia.

Os últimos modelos 8K da marca, como os Bravia XR Z9K de 75 e 85 polegadas (lançados em 2022), continuarão disponíveis até esgotarem o stock, mas não haverá novos lançamentos no futuro próximo.

A Sony não fecha totalmente a porta a um regresso ao segmento 8K, mas sublinha que tal só acontecerá se o mercado justificar. Para já, a aposta da marca centra-se nos painéis QD-OLED 4K de alta gama, nomeadamente através da série Bravia 8 II.

A empresa tinha esperança que a PlayStation 5 Pro, compatível com saída de vídeo 8K via HDMI 2.1, impulsionasse este mercado — algo que, até agora, não se verificou.