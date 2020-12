Rey: Conjunto aparador de barba e cabelo para usar onde quiser

Gosta de tratar do seu estilo? Fazer a barba e cabelo à sua maneira? Procura um aparador de barba e cabelo que seja bom e barato? Com a pandemia por COVID-19, foram muitas as pessoas que começaram a fazer certas coisas em casa.

Como sugestão hoje damos a conhecer o conjunto Rey que tem tudo o que precisa para cabelo e barba.

A Prozis tem surpreendido nos equipamentos que tem colocado no mercado. Além dos produtos de alimentação, a empresa tem também roupa e equipamentos tecnológicos direcionados para um estilo de vida mais ativo e saudável.

Hoje damos a conhecer o conjunto aparador de barba e cabelo Rey que, além da máquina, traz um vasto leque de acessórios. Com este estojo, pode criar o seu próprio estilo sem ter de sair de casa.

Dentro da caixa podemos encontrar:

1 x Conjunto aparador Rey

1 x aparador de nariz

1 x máquina de barbear mini

1 x aparador de precisão

1 x Pente para aparador de cabelo (3/6/9/12 mm)

1 x Pente para aparador de barba

1 x conetor de carregamento de estojo de armazenamento

1 x tomada de carregador de estojo de armazenamento

1 x escova de limpeza

1 x óleo lubrificante

1 x manual

A máquina Rey traz um motor que pode ir até às 7000 rpm, o que ajuda a que todo o trabalho de aparar o cabelo ou barba seja realizado de forma eficiente, rápido e sem esforço. A máquina tem também botão On/OFF e também indicador de carga.

Aproveitem a promoção

O Pplware, em parceria com a Prozis, dá-lhe a possibilidade de adquirir este conjunto Rey, que traz um conjunto de acessórios, com um desconto de 10% usando para isso o voucher PPLWARE (que deverão colocar no passo 4 do checkout da vossa encomenda).