É possível viver numa velha turbina eólica? Sim, há quem já more dentro de uma!

A Vattenfall, uma das maiores empresas de energia da Europa, com sede em Estocolmo, transformou uma velha turbina eólica numa mini-casa totalmente funcional e eficiente. A casa inclui uma bomba de calor, painéis solares e um aquecedor solar de água, promovendo a eficiência energética.

Mini-casa feita a partir de uma turbina eólica

A empresa de energia Vattenfall, em colaboração com o estúdio de design Superuse, apresentou uma pequena casa inovadora na Semana Holandesa do Design deste ano. Este projeto é um exemplo pioneiro de como a economia circular e a sustentabilidade podem ser integradas na vida quotidiana.

Foi utilizada uma secção específica da turbina, a nacelle, ou cabine central do aerogerador. Este módulo foi então cuidadosamente desmontado depois de ter completado o seu ciclo de vida na Áustria, onde funcionou durante mais de duas décadas.

Com 4 metros de largura, 10 metros de comprimento e 3 metros de altura, este componente industrial foi transformado numa habitação totalmente funcional.

A casa inclui uma cozinha, uma casa de banho e uma sala de estar, tudo integrado no espaço limitado da antiga cabine central. Além disso, possui caraterísticas tecnológicas avançadas, como uma bomba de calor, painéis solares e um aquecedor solar de água, reforçando o seu compromisso com a eficiência energética e a redução de emissões.

Este projeto demonstra como pode ser dada uma segunda vida aos componentes das turbinas eólicas no final do seu ciclo operacional, reduzindo a necessidade de novos materiais e minimizando o impacto ambiental da sua eliminação.

Ao reciclar e reutilizar esses componentes, a Vattenfall não só prolonga a vida útil de materiais valiosos, como também oferece uma solução mais ecológica para os desafios associados ao desmantelamento dessas infraestruturas.

Turbina eólica: desafios do design sustentável

O processo de conversão da nacelle numa casa foi um desafio tanto para o estúdio de design Superuse como para a empresa de construção Blade-Made, uma vez que tiveram de trabalhar num espaço confinado, cumprindo simultaneamente os regulamentos de construção.

Apesar destes constrangimentos, o resultado final é uma casa compacta, mas confortável, que estabelece um novo padrão para uma vida sustentável em espaços pequenos.

Milhares de turbinas semelhantes estão à espera de serem desativadas em todo o mundo. Este projeto demonstra o imenso potencial de reutilização destas estruturas e de criação de comunidades sustentáveis.

Disse Jos de Krieger, sócio da Superuse e da Blade-Made, sublinhando que este conceito tem um potencial de escalabilidade significativo.

Design de interiores, economia circular e consumo eficiente de energia

O interior da casa foi mobilado pela Reliving, uma plataforma que facilita a compra e venda de mobiliário em segunda mão e vintage.

Ao utilizar materiais reciclados e sustentáveis, a Reliving criou um ambiente acolhedor que se integra perfeitamente na arquitetura única da nacelle.

Esta colaboração entre a Vattenfall e a Reliving realça a importância da circularidade não só na construção, mas também no design de interiores, promovendo um estilo de vida mais consciente e responsável do ponto de vista ambiental.

Refiram os responsáveis pelo projeto.

A casa está equipada com 4 painéis solares no telhado com uma potência máxima de 1800 watts. Em conjunto, geram energia suficiente para a casa.

Cada painel tem o seu próprio microinversor para a tensão de 230V AC. Desta forma, os painéis funcionam de forma independente uns dos outros. Se um painel falhar, a eletricidade continuará a ser produzida.

Outra vantagem é o facto de não ser necessário um inversor de grandes dimensões. Ótimo, porque o espaço já é “pequeno”.

Nem toda a energia dos painéis solares é utilizada de imediato. Com a caldeira solar, a energia solar é utilizada para produzir água quente. A instalação é composta por uma caldeira elétrica e um distribuidor de energia solar.

Este distribuidor garante que a energia solar excedente não é devolvida à rede, mas sim armazenada na caldeira.

Aquecimento e arrefecimento com bomba de calor ar-ar

Muitas vezes chama-se a isto ar condicionado, mas na realidade é apenas uma bomba de calor. Esta pode manter a casa alimentada por energia solar agradavelmente quente. Mesmo com uma temperatura exterior de, pelo menos, -15 °C.

Uma bomba de calor ar-ar é também uma solução sustentável para arrefecer e aquecer casas normais.

Como a casa está muito bem isolada, a ventilação é muito importante. Na ventilação com recuperação de calor (WTW), o ar usado é extraído e é devolvida exatamente a mesma quantidade de ar fresco.

O ar fresco do exterior é pré-aquecido pelo ar quente da casa. Na casa, utilizou-se um sistema descentralizado de recuperação de calor.

Este é aplicado por divisão e evita a instalação de grandes condutas de ar, o que é frequentemente um trabalho importante.

Carregamento de um automóvel elétrico ou híbrido

Um ponto de carregamento doméstico deste tipo não tem de ser grande e vistoso. Os novos pontos de carregamento domésticos compactos da Vattenfall são pequenos e potentes, com uma capacidade de carregamento de até 22 kW.

Na casa da ventoinha, vamos um pouco mais devagar e o ponto de carregamento está limitado a 11kW.

Ao isolar a nacelle, todas as costuras são fechadas, criando uma construção quase hermética. Desta forma, o sistema de renovação de ar pode funcionar de forma ótima com o sistema descentralizado de recuperação de calor.

Como a gôndola tem poucas janelas grandes, os arquitetos optaram por vidros HR++. O vidro triplo tem um valor de isolamento mais elevado.

Este projeto de casa minúscula é apenas um dos muitos conceitos inovadores que a Vattenfall apresentou durante a Semana Holandesa do Design. Outros projetos incluem ilhas flutuantes feitas de pás de turbinas e a criação de instalações artísticas que visualizam os dados gerados pelas turbinas eólicas.

Estas iniciativas sublinham o compromisso da Vattenfall com um futuro mais sustentável e servem de inspiração para que outras empresas e sectores adotem os princípios da economia circular.

A reutilização de turbinas eólicas não se limita apenas à habitação. A Vattenfall está também a explorar a possibilidade de transformar outros componentes das turbinas, como as pás, em novos projetos. As pás, embora difíceis de reciclar devido aos materiais compósitos de que são feitas, estão a ser consideradas para utilização na construção de pontes, parques infantis ou mesmo como peças-chave em estruturas arquitetónicas inovadoras.