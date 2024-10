Google Maps: Visão Imersiva chega a Lisboa e há mais novidades

O Google Maps, ferramenta da Google usada por milhões de pessoas em todo o mundo acaba de receber uma atualização de peso, que coloca Lisboa no centro das atenções. A já impressionante funcionalidade Visão Imersiva, que permite explorar locais em 3D com detalhes incríveis, foi expandida e melhorada, oferecendo uma experiência ainda mais realista e informativa.

A Visão Imersiva utiliza inteligência artificial (IA) avançada para combinar milhares de milhões de imagens e criar modelos 3D detalhados de locais emblemáticos. Através do seu smartphone, pode sobrevoar a cidade, aproximar-se de monumentos, espreitar o interior de restaurantes e até visualizar as condições meteorológicas em tempo real.

Lisboa vista de forma diferente e com mais detalhe

Assim, e com a novidade que será trazida para Lisboa, será natural passear pelas ruas históricas da cidade. Com a Visão Imersiva do Google Maps, Lisboa ganha vida no smartphone, permitindo explorar a cidade de ângulos nunca imaginados. A atualização do Google Maps traz novidades importantes para a Visão Imersiva, tornando a experiência ainda mais completa e útil:

Mais cidades, mais detalhes : A Visão Imersiva foi expandida para 150 cidades em todo o mundo, incluindo Lisboa. Agora, pode explorar a capital portuguesa e outros destinos com um nível de detalhe impressionante.

: A Visão Imersiva foi expandida para 150 cidades em todo o mundo, incluindo Lisboa. Agora, pode explorar a capital portuguesa e outros destinos com um nível de detalhe impressionante. Planeamento de rotas imersivo : A Visão Imersiva agora está integrada no planeamento de rotas. Antes de iniciar a sua viagem, visualize o percurso em 3D, identifique pontos de interesse, como miradouros com vistas deslumbrantes, e esteja preparado para curvas apertadas ou outros desafios da estrada.

: A Visão Imersiva agora está integrada no planeamento de rotas. Antes de iniciar a sua viagem, visualize o percurso em 3D, identifique pontos de interesse, como miradouros com vistas deslumbrantes, e esteja preparado para curvas apertadas ou outros desafios da estrada. Informações úteis em tempo real: A Visão Imersiva não se limita a mostrar imagens bonitas. Também fornece informações úteis em tempo real, como a localização de parques de estacionamento, o movimento de pedestres e até a previsão do tempo.

O Google Maps, com a ajuda da IA, aprende com as suas preferências e oferece sugestões personalizadas. Se procura um restaurante com esplanada em Lisboa, basta perguntar ao Google Maps. A IA Gemini irá analisar milhões de dados e oferecer opções que se adequam ao seu gosto e localização.

Gemini torna-se um guia turístico pessoal

Com a IA Gemini, o Google Maps torna-se um guia turístico pessoal. Basta fazer uma pergunta para receber sugestões personalizadas que se adequam ao seu gosto e localização. A IA Gemini analisa milhões de dados, incluindo avaliações de outros utilizadores, para oferecer opções relevantes e interessantes. Mas não se limitará a oferecer sugestões. Também resumirá as avaliações de outros utilizadores para poder tomar decisões informadas de forma rápida e eficiente.

Navegação reinventada e segurança na estrada

A atualização do Google Maps também traz melhorias significativas na navegação. Antes de iniciar uma viagem, pode explorar a rota em detalhe. A navegação em tempo real foi aprimorada para mostrar faixas de rodagem, passadeiras e sinais de trânsito de forma mais clara e intuitiva, orientando o condutor e antecipando as manobras necessárias.

A segurança também foi reforçada e o Google Maps permite agora visualizar e reportar condições meteorológicas adversas, ajudando os condutores a evitar percursos perigosos. As orientações de chegada foram otimizadas, com destaque para a localização de parques de estacionamento próximos do destino e rotas a pé até à entrada do edifício.

As novas funcionalidades do Google Maps, incluindo a inspiração com curadoria Gemini, a navegação aprimorada e a Visão Imersiva expandida, estão a ser disponibilizadas globalmente para utilizadores Android e iOS.

O Google Maps continua assim a evoluir, impulsionado pela inovação e pela inteligência artificial.Para ajudar ainda mais, o Google Maps oferece a opção de visualizar o local através do Street View ou da navegação a pé com realidade aumentada.