Descubra os melhores jogos do Google Doodle

O logotipo da Google é frequentemente alterado para celebrar datas especiais. Além de uma ligação para a pesquisa no browser do tema, ainda pode ser interativo, muitas vezes com pequenos jogos.

Para que passe o seu tempo de uma forma divertida, conheça estes jogos do Google Doodle.

Jogos do Google Doodle

O PAC-MAN celebrou recentemente 40 anos. Este jogo eletrónico criado por Tōru Iwatani para a empresa Namco, foi produzido originalmente para Arcade no início dos anos 1980 (22 de maio de 1980). Hoje está disponível para as mais inúmeras plataformas, com dezenas de versões.

Com uma simples pesquisa no Google por PAC-MAN, também pode jogar através do Doodle criado pela empresa.

O Cubo de Rubik, também conhecido como Cubo Mágico, é um quebra-cabeças tridimensional inventado pelo húngaro Ernő Rubik em 1974. Existem fórmulas para o resolver e há recordes impressionantes de tempo para o finalizar.

Para jogar no Google existem controlos que deve ter em consideração.

Ainda que muitos jovens não entendam, praia é sinónimo de palavras cruzadas. Este jogo de palavras é viciante e também está disponível como jogo num dos Doodles da Google.

Este doodle foi criado para celebrar os 100 anos das palavras cruzadas, a 21 de dezembro de 2013. É importante referir que o desafio está em Inglês.

Para o Dia das Bruxas, em 2016, foi criado um pequeno jogo de gatos pretos e fantasmas que se cruzam em ambientes sombrios. O jogo é um desafio simples com alguns níveis onde o gato tem que acabar com os fantasmas.

A linguagem de programação para crianças foi introduzida no mundo há mais de 50 anos e para assinalar tal data foi criado um Doodle com pequenos desafios para estimular a mente dos mais novos.

Agora que está tudo em casa a aprender pela TV e pelo computador, porque não ensinar um pouco de programação?

Por fim, para homenagear Oskar Fischinger, um dos mais influentes cineastas e artistas visuais, a Google criou um Doodle que o leva ao maravilhoso mundo da criação. Este é um jogo que envolve o som e a imagem de uma forma muito interessante.

Jogue ainda no smartphone