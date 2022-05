No mundo da tecnologia surgem por vezes situações pouco normais e que chamam à atenção dos utilizadores. Estes bugs não fazem qualquer sentido, mas a verdade é que existem e estão expostos para serem explorados e testados por todos.

É isso que está agora a acontecer com o Google Docs, com uma simples linha de texto, repetido. Ao colocar And. And. And. And. And. num documento este simplesmente entra num estado anormal e deixa de funcionar, bloqueando o browser.

O Google Docs não tem estado isento de problemas nos últimos meses. São situações anormais e que levam a que este serviço da Google não funcione de forma perfeita. Temos a recente quebra de direitos de autor com documentos que tinham apenas os valores 1 e 0.

A nova situação é ainda mais estranha, com uma simples sequência de letras a causar problemas ao Google Docs. Esta é anormal e não deverá surgir num texto, mas a verdade é que foi descoberta e provado o problema neste serviço.

Ao escrever "And. And. And. And. And." num novo documento este parece entrar num estado anormal e acaba por bloquear o browser e o próprio Google Docs. O problema é ainda maior porque não permite voltar a abrir o documento para o editar.

Ao fazer isso, o problema surge novamente e fica assim num loop infinito que deixa de permitir o acesso ao resto do conteúdo. A solução parece ser descarregar o documento, editar numa app local e voltar a enviar para o Google Docs, já sem o erro.

Do que foi investigado por alguns utilizadores, este parece ser um problema com o corretor ortográfico da Google. Todos os que manifestaram esta situação tinham este elemento ativo e a mostrar possíveis correções no texto que tinha sido acabado de escrever.

Desde que este problema foi relatado que a Google se focou em investigar a sua existência. Sem indicar aos utilizadores, o problema agora estar parece resolvido, sem se manifestar de novo. Fica assim tratada mais uma falha, agora com "And. And. And. And. And.".