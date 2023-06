KIESLECT Lora 2 – o smartwatch desenhado para o público feminino

O novo relógio inteligente KIESLECT Lora 2 foi desenhado para um público mais feminino e moderno, com todas as funcionalidades exigidas de monitorização da atividade física e como uma própria extensão do smartphone.

O smartwatch KIESLECT Lora 2 apresenta uma estrutura de liga de alumínio elegante e resistente, com um acabamento liso e brilhante. Pesa apenas 43g, garantindo uma experiência de uso confortável. O seu design adapta-se a qualquer estilo e qualquer ocasião.

É um smartwatch focado na saúde permitindo gerir dados importantes de saúde, uma vez que está equipado com sensores avançados, monitoriza os níveis de oxigénio no sangue, frequência cardíaca e padrões de sono... e fornece depois uma visão geral e simples de interpretar destes sinais. Sendo desenhado para mulheres, também ajuda a monitorizar o seu ciclo menstrual.

Esteja em movimento, a correr, a conduzir ou a cozinhar, o KIESLECT Lora 2 garante chamadas com qualidade a qualquer hora, em qualquer lugar. Com uma ligação Bluetooth 5.2 estável, pode receber, rejeitar e fazer chamadas sem preocupações ou interrupções.

O KIESLECT Lora 2 vem com ecrã AMOLED 1,3" e vem com a função Always-On Display, que permite manter sempre alugma informação disponível permanentemente no ecrã do relógio. Com o seu altifalante permite também reproduzir música do smartphone, ou então controlar a música que está a ser reproduzida no telefone ou noutras colunas.

Para a prática de exercício, o utilizador pode contar com mais 100 modos desportivos disponíveis, e a respetiva monitorização de calorias, distâncias, tempos de treino, frequência cardíaca, entre outras. É também resistente a água e poeiras, com certificado IP68.

Sendo uma extensão do smartphone, permite receber todas as notificações no pulso. Mas, além disso, o próprio relógio disponibiliza despertador, temporizador, tem alguns jogos integrados, entre outros.

O novo smartwatch KIESLECT Lora 2 será lançado já no próximo dia 12 de junho, por um preço especial de lançamento de cerca de 97€ (IVA incluído), utilizando o código de desconto KIESLORA2. A promoção é limitada, válida de 12 a 18 de junho.

KIESLECT Lora 2