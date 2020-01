Vem aí o Tamagotchi do PAC-MAN para celebrar os 40 anos do jogo

Quem não se lembra do Tamagotchi, o animal de estimação virtual que tínhamos que cuidar e do PAC-MAN, a cabeça amarela que tinha de comer os pontos do labirinto, fugindo dos fantasmas?

Então, o melhor dos dois mundos nasce agora, pois a Bandai America anunciou o Tamagotchi do PAC-MAN para celebrar os 40 anos deste.

Se teve algum Tamagotchi e jogou PAC-MAN, então certamente sentirá a nostalgia a tomar conta das suas emoções neste momento.

O PAC-MAN foi lançado em 1980 e celebra agora 40 anos de existência. Para assinalar essa data, a Bandai America anunciou hoje o lançamento do Tamagotchi do PAC-MAN.

O Tamagotchi do PAC-MAN estará nas lojas a 15 de março de 2020

O brinquedo em forma de ovo, terá um animal de estimação virtual que precisa ser criado e, para isso, conta com a ajuda do PAC-MAN, que por sua vez o irá defender de todas as ameaças como, por exemplo, os característicos fantasmas do jogo.

O gadget estará disponível para pré-venda no próximo dia 5 de fevereiro, e estará à venda nas lojas a 15 de março de 2020.

Será um brinquedo que, tal como já o conhecemos, é fácil de transportar, cabendo nos bolsos ou em carteiras e traz ainda um porta-chaves para que seja fácil levá-lo para qualquer lado.

Principais características

Criar o Tamagotchi com a ajuda do PAC-MAN, que irá defende-lo dos fantasmas e insetos

Alimentar o Tamagotchi com arroz ou cerejas

Desenvolver o animal virtual desde bebé a adulto

Há 7 personalidades de adulto diferentes, que são determinadas pela forma como cuida do Tamagotchi

Inclui mini-jogos como Pac Game e Catch Game

Possibilidade de escolher dois tipos de aparência diferentes

Dois labirintos diferentes para escolher: amarelo e preto

Está recomendado para maiores de 8 anos, traz bateria LR44 incluída e, melhor que tudo, não necessita ligação à Internet.

Para além disso, o Tamagotchi virá também num kit de luxo, que incluiu uma capa para proteger o gadget.