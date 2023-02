Sugestão Pplware: acessórios Ugreen ideais para o seu PC

Os acessórios certos poderão fazer toda a diferença no nosso dia a dia e a Ugreen tem uma gama completa de produtos que vai desde os carregadores, aos adaptadores, cabos e até earbuds. Deixamos-lhe algumas sugestões a pensar nos utilizadores de computador.

Carregador rápido Ugreen Nexode 100W USB-C

O carregador Nexode 100W é indicado para carregar dispositivos como smartphones, tablets e também computadores portáteis. É inclusivamente compatível com as tecnologias de carregamento rápido de muitas das marcas de smartphones disponíveis no mercado.

Para utilizadores de dispositivos Apple, é também compatível com a maioria da oferta. Há a destacar que tem um sistema de dissipação de calor que previne o sobreaquecimento.

O carregador Ugreen Nexode 100W está disponível por 57,99€ (IVA incluído). Se adquirir 2 unidades, poderá ainda obter um desconto extra de 30%.

Ugreen Nexode 100W

Caixa SSD USB-C 3.2 Ugreen M.2 NVMe

Esta caixa SSD NVMe externa pode atingir uma taxa de transmissão de dados de 10 Gbps. Retrocompatível com USB 3.1 e USB 3.0. A Instalação é do tipo plug and play, sem necessidade de drivers e já vem com cabo USB-C e USB-C/USB-A de 50 cm.

Suporta SSDs de 2230/2242/2260/2280 com capacidade máxima de 8 TB e é compatível com Windows, MacOS, Linux e Android.

A caixa Ugreen M.2 NVMe está disponível por apenas 27,99€.

Ugreen M.2 NVMe

Caixa 5 baias Ugreen USB-C RAID

Esta caixa tem 5 baias, para garantir um armazenamento mais seguro, simples e organizado, com capacidade para até 100 TB. Integra ainda um sistema de arrefecimento com duas ventoinha que, segundo a Ugreen são bastante silenciosas e com uma excelente dissipação de calor.

É compatível com Windows, MacOS e Linux, e suporta os tipos de HDD de 3,5" e ainda SSD e HDD de 2,5".

A caixa Ugreen 5 Bay USB-C está disponível por apenas 199€ (IVA incluído), com um desconto de 33%.

Ugreen 5 Bay USB-C

Todos os preços incluem IVA e os produtos são enviados a partir de armazém europeu, com entrega rápida e sem custos adicionais na entrega.