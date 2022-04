Os projetos DIY (faça você mesmo) podem ser, além de uma forma ocupar o tempo, uma forma de obter algum dinheiro extra no final do mês. A criatividade pode levar a projetos incríveis e hoje deixamos como sugestão duas máquinas a laser que permitem fazer gravação e corte de vários materiais.

Conheça estas duas propostas.

ATOMSTACK S10 Pro

A ATOMSTACK S10 Pro é uma máquina de gravação e corte a laser com compatibilidade de trabalho com a maioria dos materiais típicos, como a madeira, porcelana, borracha, papel, latão ou aço inoxidável. Caso trabalhe com algum material diferenciado deverá consultar as especificações técnicas da máquina.

Tem uma potência de funcionamento de 50W e a potência do díodo a laser de 10W. O comprimento de onda do laser é de 455±5nm e a precisão é de 0,01mm. De notar que ambas são de foco fixo.

A área de trabalho da máquina de gravação e corte a laser ATOMSTACK S10 Pro é de 410 x 400 mm.

A máquina de gravação e corte a laser ATOMSTACK S10 Pro está disponível por 390,59€, utilizando o código de desconto CCS10P. O envio é rápido e gratuito, feito a partir da Europa.

SCULPFUN S9

A SCULPFUN S9 é uma máquina que permite fazer gravação a laser numa área de 410 x 420 mm em inúmeros materiais. Destacam-se a madeira, cartão, plástico, cerâmica e xisto, entre outras.

A lista de materiais de corte é ligeiramente diferente, sendo que inclui madeira, acrílico, cartão, bambo, tecido, board KT e placa de plástico.

A máquina tem uma potência energética de apenas 30W, onde o díodo a laser varia de 5,5 a 6W. O comprimento de onda do laser é de 455±5nm e a precisão é de 0,01mm.

A máquina de gravação e corte a laser SCULPFUN S9 está disponível por 268,77€, utilizando o código de desconto TC5916. Também neste caso, o envio é rápido e gratuito, feito a partir da Europa.

SCULPFUN S9