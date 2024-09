Samsung Galaxy Ring chega a Portugal! Saiba quanto vai custar

A Samsung eleva a sua aposta no mercado dos wearables com o lançamento do Galaxy Ring em Portugal, marcado para 4 de outubro. Este anel inteligente promete uma experiência de bem-estar personalizada e de última geração, combinando a inteligência artificial da Samsung com a monitorização precisa de dados biométricos.

Tecnologia avançada num formato discreto

O Galaxy Ring destaca-se pelo seu design minimalista e confortável. Com um peso entre 2,3g e 3,0g, o anel é discreto e adapta-se ao estilo de vida do utilizador. Construído em titânio de grau 5, o Galaxy Ring é resistente à água (10ATM) e poeira, permitindo o uso em qualquer situação.

A bateria oferece até 7 dias de autonomia e o anel acompanha uma caixa de carregamento com iluminação LED. Disponível em três cores (Preto Titânio, Prateado Titânio e Dourado Titânio) e nove tamanhos, o Galaxy Ring adapta-se a todos os estilos.

Monitorização completa para um bem-estar holístico

O Galaxy Ring monitoriza a saúde do utilizador 24 horas por dia, 7 dias por semana. Por sensores avançados e algoritmos de IA, o anel recolhe dados sobre o sono, atividade física, ritmo cardíaco e ciclo menstrual.

Sono: A análise de sono do Galaxy Ring é uma das mais completas do mercado. Com monitorização de movimento, latência do sono, frequência cardíaca e respiratória, o anel fornece informações detalhadas sobre a qualidade do sono do utilizador. A funcionalidade de análise do ressonar e a monitorização do ciclo menstrual através da temperatura da pele complementam as funcionalidades de sono.

Galaxy Ring deteta automaticamente caminhadas e corridas, monitorizando o progresso do utilizador. A funcionalidade Alerta de Inatividade incentiva a prática de exercício físico. Saúde cardíaca: O Alerta de Ritmo Cardíaco notifica o utilizador sobre ritmos cardíacos anormais, enquanto o Live Heart Rate Check fornece informações detalhadas sobre o ritmo cardíaco.

Bem-estar personalizado com IA

A inteligência artificial é um dos pilares do Galaxy Ring. A Pontuação de Energia, ativada pela Galaxy AI, avalia as condições físicas e mentais do utilizador, fornecendo recomendações personalizadas para melhorar o bem-estar. As sugestões de bem-estar, baseadas em dados e interesses individuais, orientam o utilizador na sua jornada de saúde.

Integração com o ecossistema Galaxy

O Galaxy Ring integra-se na perfeição com o ecossistema Galaxy, sincronizando os dados com a aplicação Samsung Health. O utilizador pode ainda controlar o smartphone à distância com o anel, tirando fotos ou desligando o alarme através de gestos. A funcionalidade Find My Ring, integrada no Samsung Find, permite localizar o anel em caso de perda.

Disponibilidade e preço

O Galaxy Ring estará disponível em Portugal a partir de 4 de outubro, com um preço de venda recomendado de 449,90€.