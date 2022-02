Procura uma impressora 3D barata? Temos duas sugestões por 250 €

As criações 3D são cada vez mais acessíveis de executar, muito graças ao preço a que as impressoras estão atualmente disponíveis no mercado. Além do preço cada vez mais baixo, a qualidade do produto final é surpreendente.

Para quem procura um produto mais acessível, trazemos hoje como sugestão duas impressoras com preço a rondar os 250 €.

Impressora 3D FLSUN QQ-S-Pro Delta

Ao contrário das impressoras 3D que habitualmente aqui damos a conhecer, a FLSUN QQ-S-Pro tem uma base de impressão circular com diâmetro de 255mm, permitindo imprimir peças com 360 mm no máximo. Estamos, portanto, a falar de um sistema Delta, em vez do cartesiano. Com esta forma cilíndrica é possível atingir maior rapidez na impressão que varia entre os 30 e os 120 mm/s.

Para criar a peça é usado o filamento, com suporte para os materiais mais comuns como o PLA, ABS ou TPU. O bico tem um diâmetro de 0,4mm e as camadas podem tem uma espessura enter os 0,05 e os 0,4 mm.

Integra um ecrã a cores na zona frontal para proceder a todo o controlo, permite integrar um cartão de memória para imprimir a peça ou o processo pode ser feito online, através de ligação Wi-Fi.

A impressora está disponível por 250,85 € com código de desconto CCQSPR, a partir de armazém europeu.

FLSUN QQ-S-Pro Delta

Impressora 3D LONGER LK5 Pro FDM

A impressora 3D LONGER LK5 Pro FDM tem uma base de impressão quadrada de 300 x 300 mm e uma altura de 400 mm, o que é uma grande área de impressão.

Recorre aos mesmos materiais de filamento comuns para a criação dos objetos 3D e garante uma espessura de camada de 0,1 a 0,4 mm, com uma velocidade de impressão até 120 mm/s. A temperatura do bico vai até aos 250º e tem um diâmetro de 0,4mm.

A estrutura em triângulo proporciona uma maior estabilidade no momento da impressão. Tem ecrã tátil para controlo da máquina e ainda é compatível com os vários sistemas operativos e softwares de modelagem 3D.

A LONGER LK5 Pro FDM custa 249,99 €, a partir de armazém europeu.

LONGER LK5 Pro FDM