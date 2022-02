AI Music: Apple comprou serviço que adapta a música ao seu batimento cardíaco

A Apple nos últimos anos tem reforçado consideravelmente o seu segmento de Música. Além de novos dispositivos, como os AirPods e HomePods, a empresa apostou nos serviços e plataformas. O Apple Music é um desses trunfos. Contudo, nesta segunda-feira, a gigante de Cupertino adquiriu a AI Music.

Esta é uma startup que desenvolveu uma plataforma capaz de criar músicas através da inteligência artificial. O Infinite Music Engine adapta a música ao seu batimento cardíaco.

Apple compra startup que "faz música à medida"

Conforme relatado pela Bloomberg, a tecnologia da AI Music pode criar bandas sonoras isentas de royalties recorrendo à Inteligência Artificial. Estas composições musicais são dinâmicas e podem mudar com base na interação do utilizador em tempo real. Por exemplo, uma música pode ter um tom diferente durante partes mais intensas de um treino.

Segundo a descrição deixada no site da startup (que foi agora retirado do ar, mas que ainda é possível ter acesso através de uma versão em cache), o AI Music pode até criar músicas que “se adaptam aos seus batimentos cardíacos”.

A compra da AI Music, que está sediada em Londres, fundada em 2016, foi concluída nas últimas semanas. A empresa tinha cerca de duas dúzias de empregados antes do negócio.

Na sua página do LinkedIn, a AI Music disse que o seu objetivo é "dar aos consumidores o poder de escolher a música que desejam, editada sem problemas para se adaptar às suas necessidades ou criar soluções dinâmicas que se adaptem às suas audiências".

A startup tinha negócios anteriores com empresas de publicidade para criar anúncios mais envolventes que tocavam música diferente, dependendo do público.

Depois de um período de acalmia, empresa volta às compras

Embora relativamente pequeno, o negócio é uma das poucas aquisições da gigante da tecnologia no ano passado. A última aquisição reportada da Apple foi também para uma empresa musical: Primephonic. Esta empresa tinha um serviço de streaming de música clássica que a Apple pretende transformar este ano numa aplicação ligada ao Apple Music.

A Apple abrandou drasticamente as suas despesas de aquisição durante 2021, dedicando apenas 33 milhões de dólares para negociar pagamentos ao longo do ano fiscal, de acordo com um registo em outubro. Isto é menos de 1,5 mil milhões de dólares que 2020 e 624 milhões de dólares que em 2019.