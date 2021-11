Prepare-se para a Black Friday! Temos sugestões de gadgets de áudio já em promoção

Se está à procura de uns earbuds ou de uma coluna Bluetooth para dar música às suas festas de final de ano, é o momento de aproveitar as promoções que a Black Friday tem para oferecer.

Apesar de o grande dia de Black Friday ser apenas a 26 de novembro, já existem muitas lojas e marcas com grandes descontos em curso. Veja as sugestões que temos para si.

Tronsmart Studio

A nova coluna Bluetooth Tronsmart Studio integra tecnologias como SoundPulse e TuneConn. Por exemplo, esta última garante que o áudio possa ser sincronizado em mais de 100 altifalantes! Esta é a primeira coluna da marca a estrear tal tecnologia.

Trata-se de um produto com design robusto, com chassis em alumínio endurecido e o seu tamanho compacto garante graves profundos, com quatro radiadores passivos, dois tweeters e um woofer. Um radiador passivo trata-se de segundo woofer desacoplado da estrutura (sem amplificação) e que vibra com a força interna do ar.

A bateria da Tronsmart Studio garante uma autonomia até 15 horas de reprodução de música ininterrupta, com volume a 50% (segundo os testes feitos pela fabricante).

Suporta ainda controlo de áudio personalizado via app e até controlo de dispositivos via assistentes virtuais

A coluna bluetooth Tronsmart Studio está disponível por cerca de 44€, utilizando o código de desconto NNNTSSTU11. O envio é rápido e gratuito, feito a partir de armazém de Espanha, tal como em todos os produtos sugeridos neste artigo.

Tronsmart Studio

Tronsmart T6 Max

A coluna Bluetooth Element T6 Max dedicada à casa com um design compacto e uma qualidade de som poderosa de 60W com tecnologia SoundPulse da Thronsmart. O som é reproduzido a 360º, graças ao posicionamento dos altifalantes integrados. O destaque vai, sem dúvida para os graves reproduzidos.

Oferece uma bateria, podendo assim ser colocada em qualquer lugar, mesmo longe de tomadas. Esta bateria, segundo a marca, tem uma autonomia para cerca de 20 horas de reprodução de música seguidas.

Além do Bluetooth, inclui NFC, garantindo uma transmissão de música a partir do smartphone muito mais rápida.

A coluna Tronsmart T6 Max está disponível por cerca de 52€ com código de desconto NNNES11BFPT01.

Tronsmart T6 Max

Tronsmart Apollo Air TWS ANC

Os Tronsmart Apollo Air vêm equipados com cancelamento ativo de ruído (ANC) híbrido, capaz de eliminar até 35 dB em frequências baixas, médias e altas. Integram 6 microfones, sendo dois feedforward, dois feedback e outros dois de conversa, para que o ANC funcione de forma plena.

Trazem integrado o chip Qualcomm QCC3046, uma versão de topo desenvolvida para este segmento, com descodificação de áudio aptX, que permite uma transmissão mais rápida e uma latência mais baixa. Integram Bluetooth 5.2 e também têm certificação IP45.

A Tronsmart garante uma autonomia de até 5 horas com uma única carga, mais 20 horas proporcionadas pela caixa de carregamento.

Os earbuds Tronsmart Apollo Air TWS ANC estão disponíveis a um preço impressionante de apenas cerca de 26€, com o código de desconto NNNES11BFPT31.

Tronsmart Apollo Air TWS ANC

Haylou MoriPods TWS

Os Haylou MoriPods TWS são uns earbuds com Bluetooth 5.2 e com processador Qualcomm QCC3040 integrado, logo com tecnologia Qualcomm TrueWireless Mirroring associada.

Destaca-se ainda a tecnologia de redução de ruído durante as chamadas, o modo de baixa latência especialmente desenhado a pensar em ambiente de jogo e os controlos táteis.

Em termos de autonomia, cada auscultador garante 4 horas de reprodução de música, valor a que são acrescidas mais 24 horas de autonomia fornecidas pela caixa de transporte.

Os earbuds Haylou MoriPods TWS podem ser adquiridos por apenas 20€, utilizando o código de desconto NNNES11BFPT15.

Haylou MoriPods TWS