Dica: Como voltar às chamadas recebidas em ecrã inteiro no iPhone

Nas versões modernas do iOS para iPhone, por predefinição, as chamadas recebidas são mostradas num pequeno banner no topo do ecrã quando o iPhone está a ser utilizado. Contudo, deve lembrar-se que nas versões anteriores do iOS, as chamadas recebidas apareciam em ecrã inteiro, tornando-as muito óbvias e impossíveis de perder.

Portanto, se preferir a exibição de chamadas recebidas em ecrã inteiro, no estilo antigo, siga estes simples passos.

Como configurar as chamadas do iPhone para aparecerem em ecrã inteiro

Quer configurar as chamadas recebidas do iPhone para aparecerem em ecrã inteiro? Basta fazer o seguinte:

Aceda às "Definições" do seu iPhone. Selecione "Telefone". Agora, vá a "Recebidas" e escolha "Ecrã inteiro".

Agora quaisquer novas chamadas recebidas serão mostradas em ecrã completo. A principal desvantagem da utilização do ecrã inteiro como opção de chamada é que não as pode rejeitar, embora ainda se possa enviar instantaneamente a chamada para o voicemail, premindo duas vezes o botão de Power.

Pode também continuar a utilizar os botões de volume para silenciar o toque da chamada, sem a enviar para o voicemail ou rejeitá-la.

Como configurar as chamadas para aparecerem em faixa

Se desejar voltar à nova configuração predefinida de ter as chamadas recebidas do iPhone mostradas em faixa, basta repetir o processo e alterar apenas o último passo.

Aceda às "Definições" do seu iPhone. Selecione "Telefone". Agora, vá a "Recebidas" e escolha "Faixa".

A opção 'Faixa' é predefinida nas versões modernas do iOS, e a vantagem deste estilo é que pode facilmente rejeitar a chamada, sem ter de enviar a chamada para o voicemail, permitindo-lhe continuar a fazer outras coisas no dispositivo sem interrupções.

É de salientar que esta alteração aplicar-se-á a todas as chamadas recebidas no iPhone, seja de uma chamada telefónica, de uma chamada FaceTime, ou mesmo de aplicações de terceiros que tenham funcionalidades de chamadas de voz como o WhatsApp, Skype ou Telegram.

