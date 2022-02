Imagem real do Samsung Galaxy Tab S8 Ultra confirma notch no ecrã

A Samsung, a 9 de fevereiro, vai apresentar oficialmente a sua nova linha de smartphones e com eles chegarão também novos tablets. Estranhamente, com uma tendência clara em tornar os ecrãs dos dispositivos mais amplos e com margens mais estreias, a Samsung prepara-se para a lançar um tablet... com notch.

Já vários rumores apontavam nesse sentido e agora há uma imagem real, a dois dias do lançamento, que o comprova.

O grande unpacked de início de ano da Samsung acontece dentro de dois dias. Com grandes produtos na mira, a verdade é que quase não existem segredos sobre o que está a ser preparado. Além dos novos smartphones Samsung Galaxy S22, serão também apresentados os novos tablets, da linha Tab S.

Dentro da linha de smartphones, os holofotes estarão apontados para o novo "Note". O Samsung Galaxy S22 Ultra receberá a S Pen de forma plena, colocando um ponto final naquela que era a mais produtiva linha de smartphones do mercado os Galaxy Note.

A S Pen, pelos teasers partilhados de forma oficial, irá acolher funcionalidades aprimoradas de escrita, captura de foto e vídeo e de desenho.

A tendência do notch chega aos tablets

Outra peça de produtividade que será apresentada será, então, a nova linha de tablets. As novas máquinas serão três, pelo que avançam os rumores: Galaxy Tab S8, Galaxy Tab S8+ e Galaxy Tab S8 Ultra.

Depois de algumas renderizações já divulgadas, mesmo antes do lançamento, surge uma imagem aparentemente real, daquele que será o Galaxy Tab S8 Ultra. Desta aparição salta logo à vista o recorte no ecrã para a inclusão daquilo que deverão ser duas câmaras frontais.

A informação não é propriamente surpreendente, porque os rumores já indicavam que tal pudesse acontecer. Mas assim, deixam de existir dúvidas. Além disso, não será apenas esta versão Ultra que terá tal característica. Todos os tablets S8 deverão ter notch.

Desta variante Ultra, sabe-se que terá um ecrã AMOLED de 14,6", com resolução de 2960 x 1848 píxeis e taxa de atualização de 120Hz. O processador será um Qualcomm Snapdragon 8 Gen1 e a bateria poderá oferecer uma capacidade de 11200 mAh, com carregamento a 45W. Há ainda a indicação de que o preço desta máquina poderá ascender aos 1699 euros!

Estamos a falar de um preço bastante elevado, mas que parece querer mostrar que a versão Ultra poderá perfeitamente funcionar como um computador portátil de elevado desempenho, à semelhança de um Surface.