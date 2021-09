Nvidia GeForce RTX 30 SUPER deve chegar em janeiro e a RTX 40 em outubro de 2022

Não há dúvida de que as placas gráficas da Nvidia são de facto as mais desejadas pelos jogadores. Os mais recentes modelos da gama GeForce RTX 30 são atualmente os mais procurados pelos consumidores, apesar de a escassez de componentes não ajudar em termos de stock.

Mas os últimos rumores da indústria indicam que as próximas GPUs Nvidia GeForce RTX 30 SUPER vão chegar em janeiro. Já a próxima gama das RTX 40 chegará em outubro de 2022.

Novas gráficas Nvidia podem chegar em 2022

A Nvidia é fabricante mais inovadora no que respeita aos chips gráficos. E, como tal, depois do grande sucesso que tem sido a gama GeForce RTX 30, a marca norte-americana já tem em mãos novos desenvolvimentos.

Segundo os mais recentes dados revelados por fontes da indústria, as próximas placas gráficas GeForce RTX 30 SUPER devem chegar já no início do próximo ano, no mês de janeiro. Esta data coincide também com a CES 2022, mas não se sabe se a fabricante irá apresentar os modelos para desktop e para portáteis em simultâneo.

Do pouco que se sabe, esta variante deve usar os mesmos chips que os modelos originais, mantendo também o mesmo processo de fabrico, mas com mais núcleos CUDA.

A mesma fonte, o confiável leaker Greymon55, revelou também que a nova geração das GeForce RTX 40 chegará em outubro de 2022. Esta gama será baseada na arquitetura Ada Lovelace e deverá manter o design.

Estima-se que a Nvidia escolha a taiwanesa TSMC para o fabrico dos chips com litografia de 5nm. Por sua vez, a versão SUPER deverá oferecer uma redução de 10% no consumo de energia e uma melhoria de desempenho de até 5%.

Vamos assim ficar atentos à revelação de novos detalhes e quem sabe se a própria Nvidia não revela oficialmente algum pormenor sobre as suas próximas placas gráficas.